春節前不平靜！共軍「10機艦+2空飄氣球」越中線　國軍出手了

▲共機持續侵擾台海。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

國防部今（20日）上午發布新聞稿指出，自昨上午6時至今上午6時的24小時內，偵獲共機4架次和共艦6艘，以及逾越海峽中線的2枚空飄氣球，持續在台海周邊活動；國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

▲國防部今日公布共軍在台海周邊海、空域動態。（圖／翻攝自國防部）

國防部今上午9時公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，並發布新聞稿指出，自昨上午6時至今上午6時的24小時內，偵獲共軍主戰機及直升機各2架次和共艦6艘，持續在台海周邊活動；其中3架次共機逾越海峽中線，進入我西南及東部空域。

▲在昨日上午8時35分至9時55分，國防部偵獲共軍空飄氣球2枚逾越海峽中線。（圖／翻攝自國防部）

另國防部也公布「中共空飄氣球活動」，顯示國軍在昨上午8時35分時，偵獲共軍空飄氣球1枚逾越海峽中線，位於基隆西南方91浬，高度約1.8萬呎，並於當天上午9時3分消失；另在昨上午9時17分再度偵獲空飄氣球1枚逾越海峽中線，位於基隆西南方119浬，高度約1.8萬呎，於當天上午9時55分消失。

對此，國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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