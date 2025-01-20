愛家院長捲師生戀！「牽手回家」全被拍　大葉大學兩點聲明　

記者唐詠絮／彰化報導

大葉大學管理學院院長梁懷良近日捲入婚外情風波，日前遭媒體爆料與其指導的W女博士生有不正當關係，幫她當上助教，爆料者提供兩人同進出住處、手牽手的照片，以及座車長期停放於梁院長住處門口的Google街景畫面佐證，指控梁院長嚴重違反學術倫理，對此校方稍早發表2點聲明表示，已針對此案召開性平會、成立調查小組處理中。

▲大葉大學教授梁懷良遭爆料與女博士生有不正常關係。（圖／翻攝自大葉大學官網）

據爆料者指出，梁院長以否決系上續聘退休教師的提案為開端，改以公開招聘的方式，為該名W長髮女子爭取助理教授職位。然而，招聘條件卻與企管系原先需求的作業管理及EMI全英文教學專長大相逕庭，被質疑是為女方「量身打造」。

▲大葉大學教授梁懷良遭爆料與女博士生有不正常關係。（圖民眾提供）

爆料者指出，W女甫取得博士學位，缺乏助理教授的相關資格，僅以兼任教師身份與梁院長共同授課，若非有特殊關係，其獲聘機會微乎其微。此舉更讓校內師生議論紛紛，認為梁院長濫用權勢，嚴重影響學校聲譽。

對此校方今天發表以下2點聲明表示：

1.老師聘任的程序包含，公開徵才，收件後依開課需求通知應徵者面試，並於面試後進行面試會議討論，最後上簽經人事聘任作業完成才會定案，目前管理學院教師聘任仍在面試階段，尚未決議聘任結果。

2.本校性平會已依據校園性別事件防治規定，召開校園性平事件處理小組會議，並成立調查小組，正在進行相關了解與處理。