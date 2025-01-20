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全家「吉伊卡哇咖啡杯」來了！超限量杯塞吊飾萌爆　開賣時段公布

▲▼全家推「吉伊卡哇」咖啡杯、杯塞。（圖／業者提供）

▲未開賣先轟動！全家與2025高雄燈會合作，推出限定「吉伊卡哇」主題杯身、杯塞、杯套。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

未開賣就先轟動的「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！全家便利商店與2025高雄燈會合作，將推出限定版吉伊卡哇主題杯身、杯塞、杯套，其中杯身及杯套結合 「高雄冬日遊樂園」視覺設計，超萌的吉伊卡哇、 小八貓、兔兔烏薩奇現身，1月22日起開賣；而杯塞超限量，還能當成小吊飾，1月25日下午買指定飲料3杯加59元即可獲得。

高雄燈會去年（2024）與全家合作推出「黃色小鴨」咖啡杯塞，引發搶購，今年再度與全家攜手，推出限定版「吉伊卡哇」咖啡杯身、杯套、杯塞，預計再引發熱潮。

▲▼全家推「吉伊卡哇」咖啡杯、杯塞。（圖／業者提供）

▲全家「吉伊卡哇」聯名杯身，1月22日起正式推出。（圖／業者提供）

「吉伊卡哇」聯名杯身及杯套，將於1月22日起推出，凡門市購買及隨買跨店取兌換全家「Let's Café 大杯飲品」（不含單品咖啡系列），即可拿到吉伊卡哇限定杯款，若購買「Let's Café」、「搖搖茶吧」指定現調熱飲，還可再獲得「限量杯套」。

▲▼全家推「吉伊卡哇」咖啡杯、杯塞。（圖／業者提供）

▲「吉伊卡哇」限量杯塞，1月25日(六)下午2點起，到全家購買指定飲品3杯，加價59元可獲得。（圖／業者提供）

想獲得限量「杯塞」，可配合燈會活動時間，1月25日(六)下午2點起，到全台全家實體店舖購買 Let's Café、搖搖茶吧、福爾摩沙茶館指定現調飲品3杯，加59元就可獲得吉伊卡哇聯名杯塞1款 （隨機出貨，不挑款），共有吉伊卡哇、小八貓、兔兔烏薩奇三種造型 ，數量有限，售完為止。

▲▼全家推「吉伊卡哇」咖啡杯、杯塞。（圖／業者提供）

▲▼「吉伊卡哇」限量杯塞還能當吊飾。（圖／業者提供）

▲▼全家推「吉伊卡哇」咖啡杯、杯塞。（圖／業者提供）

高雄市政府補充，「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於1月25日至2月16日於愛河灣及16至18號碼頭登場，碼頭樂園更有免費的遊樂設施、美食市集、馬戲、親子互動演出，邀民眾到高雄觀光旅遊，與吉伊卡哇、小八、兔兔烏薩奇製造獨特的歡樂回憶。

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