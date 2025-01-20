喊不需要公視遭轟！陳沂狠酸「蹭就是為了賺錢」：畢竟我沒拿補助

▲陳沂回應網友。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）



記者施怡妏／綜合報導

國民黨最近提案刪除文化部補助公視的預算，引發影視圈反彈，許多藝人得知消息後紛紛聲援，不過網紅陳沂卻逆風喊「我真的不需要公視」，遭到網友砲轟「整天都在蹭」，如今她回應，「蹭就是為了發業配賺錢沒錯啊！畢竟我又沒有拿政府補助」。

陳沂在臉書發文，很多人批評「整天都在蹭」，她直球回應，「隨口說幾句，就是高流量，我有什麼辦法？陳沂本人對自己這麼紅也感到很震驚。」她也不忘酸，「而且我有哪天不在蹭？蹭就是為了發業配賺錢沒錯啊，有人在嫌錢少的嗎？！畢竟我又沒有拿政府補助」。

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藍委柯志恩日前表示，經過國民黨團的協商溝通，針對陳玉珍砍公視補助23億的提案，修改為刪減1%，修改為2300萬。委員必須為自己的提案負責，但同時，預算需經過行政與立法部門、黨團內部、黨團朝野協商等程序，最終送入院會三讀。

公視董監事會17日發布聲明，表示公共電視屬於國民全體，他們深知公廣集團提供的內容或服務必有不足之處，但他們一定積極面對、力求改善。聲明也指出，公廣集團近兩年繳出亮眼成績單，請立委務必支持政府捐助公視的預算，讓獨立自主經營的公視可以為台灣的未來發展做更多。