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讓美國再次偉大！川普「襲捲政壇8年」聲勢不滅　逆天重返白宮

▲▼美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲川普於當地時間21日宣誓就職，這也是他第2次登上白宮大位。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普將於當地時間20日宣誓就職，這也是他第2次登上白宮大位，回顧過去8年，從2016年以素人之姿勝選、2020年不認敗選，到2024年橫掃7大搖擺州，被形容為政治狂人的他，將再帶領美國走向下個4年。

2016年投入大選　地產大亨成驚世總統

川普2015年6月正式宣布投入總統大選，他在造勢場合會炫耀自己的財富與成功的事業，指控墨西哥向美國運輸毒品、犯罪與性侵犯，並承諾讓該國為邊境圍牆付錢。辯論台上的強勢表現及爭議政策，替他吸引了崇拜的粉絲、激烈的批判者，還有大量的媒體關注。

儘管受到爭議影響，其民調持續落後，但在「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的口號之下，川普於2016年以驚人勝利打敗希拉蕊，在2017年1月20日宣誓就職第45屆美國總統。

不過，因為美國特殊選舉制度，川普雖然最終以304張選舉人票，勝過希拉蕊的227張，但川普的全國普選票為6298萬餘張，輸給希拉蕊的6585萬餘張。

2020年不認敗選　支持者強闖國會釀5死

川普的2020年大選主要受到新冠肺炎疫情影響，隨著美國成為全球死亡數與感染數最多的國家，他的危機處理方式及爭議言論招致猛烈抨擊，這也連帶影響到選情。

▲▼川粉國會大廈前示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲數千名川普支持者在2021年1月6日衝進美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

川普在2020年的選舉中輸給拜登，挑戰連任失敗，但是他卻不認敗選，指控總統選舉被操縱，充斥著欺詐行為，而受到煽動的數千名支持者在2021年1月6日衝進位於國會山莊的美國國會大廈，擾亂美國國會聯席會議，阻止宣布拜登當選。

國會大廈建築群被騷亂人群占領並破壞長達數個小時，導致5人死亡、174人受傷，極右翼組織誓言守衛者（Oath Keepers）、驕傲男孩（Proud Boys）的領導人皆遭重判17至22年有期徒刑。

在國會暴動之後，川普的政治生涯似乎已經完蛋，許多金主與支持者發誓不再支持，甚至最親密盟友也公開切割。他沒有參加拜登就職典禮，而是舉家搬到佛州，但因為背後始終有一批忠誠支持者，對於共和黨依然保有強大影響力。

2024年捲土重來　橫掃7大搖擺州

儘管許多人認為，川普要為共和黨2022年期中選舉的糟糕表現負責，他仍在不久後宣布投入2024年大選，在黨內的支持度也迅速領先。

川普2024年7月13日，在賓州造勢時遭暗殺未遂、現場觀眾1死2重傷，當時川普中彈起身臉側全是鮮血，仍舉起拳頭高喊3聲「戰鬥！」現場支持者也激動回應「USA！USA！」

▲▼美聯社攝影記者武奇（Evan Vucci）拍下川普遇刺照片，只見川普耳朵濺血，右手握拳舉高，後面還有國旗，被網友認為可以有機會得普立茲新聞獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在賓州造勢時遭暗殺未遂。（圖／達志影像／美聯社）

這是美國自1981年雷根總統遇刺未遂以來，首次有美國總統或主要政黨候選人遭到槍擊，而川普的應對也在幾天後的共和黨全代會上備受讚揚，連續第三度獲選總統候選人，也正式展開與拜登的第二次較量。

川普接著在首場辯論中力壓拜登，讓拜登在首場堪稱災難的辯論24天後，於2024年7月21日宣布退選，並由副總統賀錦麗交棒參選。

最終，川普在2024年11月6日開票時勢如破竹，票數幾乎一路領先，結果拿下賓州、北卡羅萊納州、喬治亞州、密西根州等七大搖擺州，以312張選舉人票，獲選為美國第47任總統，成功重返白宮。

▲▼ 美國當選總統川普與副手范斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與副手范斯。（圖／達志影像／美聯社）

首位「有刑事紀錄」總統　法官：祝第二任期順利

川普一生爭議不斷，他在2016年為掩蓋在大選前支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元封口費一事偽造商務紀錄，在2024年被宣判所涉34項罪名全數成立，成為第一位在刑事審判中被定罪的美國前總統。

紐約州最高法院法官莫城（Juan Merchan）於1月10日宣判，川普無條件釋放，「本院裁定，得以在不侵犯國家最高職位（總統）情況下，作出定罪判決的唯一合法裁決是無條件開釋。」此外，他還預祝川普「第二次執政一帆風順」。

不過，川普本人則稱這次的裁決是恥辱，想損害他的名譽，讓他輸掉選舉，但顯然這沒有奏效，他將會提出上訴，以恢復「美國人民對我們曾經偉大的司法體系的信任」。

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