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社會 社會焦點 保障人權

預算遭凍結30億、刪減1.13億　警政署：不利治安維護

▲警政署外觀。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警政署預算災凍結30億元，刪減預算1.13億元，警政署表示將不利於打擊犯罪。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

警政預算在114年度預算遭凍結逾30億元，刪減預算約1.13億元，警政署19日表示，此舉不利治安維護及打擊毒品、詐欺犯罪，讓全民共同受害。

警政署指出，因凍結及刪減金額龐大，除因刪減未能有足額經費辦理治安維護工作外，倘未能如期解凍，警政署預估將造成治安維護空窗期，社會秩序難以維持。同時強調，目前社會販毒及詐騙案件激增，民眾人身安全飽受威脅及財產損失金額不斷升高等諸多影響，並間接造民眾失去對警察守護安定公義及執行公權力之信賴。

警政署表示，預算若未能順利解凍，將嚴重影響老舊辦公廳舍修繕、用品採購、辦公資訊設備及電力設施養護、刑事辦案工作經費、刑事證物耗材採購、毒品尿液採驗業務、打詐辦案業務系統經費、警用裝備及通訊設備維運、廣播及警報臺養護等諸多項目。

最後，提案刪減逾1億1300萬元，將影響警察人員因公受傷、失能慰問、急難濟助及警察人員危勞職務降齡命令退休特別給付金等法律義務支出相關經費，與警用資訊系統、資安防護設備及M-Police數據連線費用等勤業務運作必要性支出。

另外也會影響識詐宣導及難以改善目前民防存在的年齡老化、裝備簡陋、協勤能力有限及士氣低落的狀況，也影響面對天然災害、極端情勢民防團隊力量之運作，達成全民防衛韌性的目標。

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