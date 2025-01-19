TikTok遭禁用！美國1.7億用戶崩潰「狂搜VPN」　網友分享無奈現實

▲美國當地1.7億名用戶已經無法再使用TikTok了。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登去年4月24日簽署社群短影音平台TikTok「不禁就賣」法案，要求中國科技公司字節跳動（ByteDance）出售旗下TikTok給符合資格的買家，否則將實施禁用。不過，隨著此項法案今（19）日生效，TikTok與其相關應用程式便在美國暫停使用，導致美國1.7億名用戶相當崩潰，而VPN在美國的搜尋量則是明顯飆升。

根據美媒CNBC，有專家表示VPN（虛擬私人網路）可能幫助用戶繞過TikTok禁令。因為VPN 將用戶的網路流量導向其他國家的伺服器，從而隱藏用戶的實際位置，使其看起來像是從其他地區訪問網絡。這一技術已經在多個國家用於突破地區限制或政府封鎖的網路防火牆。

VPN 和代理伺服器的市場正在增長。VPN Trust Initiative指出，2022 年全球VPN市場價值達到近380億美元。據悉，在中國，VPN 一直是民眾用來繞過防火牆，訪問Google、Facebook等被封鎖網站的工具。

美國媒體RawsAlerts透過社群平台X透露，自從TikTok在美國被暫停使用後，VPN在美國的搜尋量開始激增，因為許多用戶積極尋找能夠繼續使用TikTok的方法，不過美國當地用戶留言回應其實仍無法使用，「試過了，還是不行」、「聽說TikTok在帳戶創建時，就已經地理定位了」、「若持續嘗試，下一步就是封鎖VPN網站」。

美媒《富比士》指出，其實VPN無法協助用戶迴避美國針對TikTok實施的禁令，因為用戶必須登入美國境外的TikTok平台，就像伊朗、北韓、中國民眾造訪美國或歐洲的新聞網站，然而TikTok在美國已經整個平台遭到下線，導致美國當地用戶完全沒有任何東西可供連接，美國當地用戶必須申辦新帳戶才能躲過禁令，且不是使用在美國註冊的電話號碼。

▲美國論壇Reddit網友詢問，能否透過VPN使用TikTok，然而多數網友回應行不通。（圖／翻攝自Reddit）

美國知名論壇Reddit也有網友詢問，能否透過VPN繼續使用TikTok？對此，其他人留言，「我剛剛嘗試過，但無法起作用，這是因為帳戶所在位置的緣故」、「我使用VPN可以瀏覽已經觀看的影片，但無法加載新影片」、「無法，除非你是在其他國家或地區註冊新帳戶」、「你的帳戶若是用美國電話號碼辦的，那就無法使用」。

也有網友分享使用TikTok成功的案例。他表示，在英國註冊帳戶，剛剛使用NordVPN和連接英國伺服器，成功連接上TikTok。也有其他網友表示，將VPN設置為其他國家後，能夠像往常使用TikTok，但這是因為他先前並未註冊過帳戶，只是透過網站瀏覽。