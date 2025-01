快訊／TikTok禁了！停止在美服務　提前下架稱將與川普合作

▲TikTok向美國用戶推送訊息,「很抱歉,TikTok目前無法使用」。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

短影音平台TikTok受到美國「不賣就禁」法影響,稍早已向美國約170萬名用戶發布暫停服務通知。只不過就在原定19日禁令正式生效的數小時之前,美國許多用戶18日晚間開啟TikTok程式時跳出「很抱歉,TikTok目前無法使用」的訊息,且目前TikTok應用程式似乎已經被下架。

TikTok appears to be completely inaccessible in the US as of 2230 EST, now serves this warning message: pic.twitter.com/6lleauc9X6