快訊／TikTok禁了！停止在美服務　提前下架稱將與川普合作

▲TikTok向美國用戶推送訊息，「很抱歉，TikTok目前無法使用」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

短影音平台TikTok受到美國「不賣就禁」法影響，稍早已向美國約170萬名用戶發布暫停服務通知。只不過就在原定19日禁令正式生效的數小時之前，美國許多用戶18日晚間開啟TikTok程式時跳出「很抱歉，TikTok目前無法使用」的訊息，且目前TikTok應用程式似乎已經被下架。

TikTok appears to be completely inaccessible in the US as of 2230 EST, now serves this warning message: pic.twitter.com/6lleauc9X6 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 19, 2025

NBC NEWS報導，美國部分TikTok用戶18日收到應用程式無法使用的通知，訊息寫著「很抱歉，TikTok目前無法使用，TikTok禁令已在美國生效，很遺憾，這代表你現在不能使用TikTok。很幸運的是，川普總統表示將在上任後與我們共同努力找到恢復TikTok的解決方法，敬請期待！」這則訊息隨後指示用戶關閉應用程式或瞭解更多訊息。

當地18日晚間，有用戶表示，TikTok應用程式在美國似乎已經被下架，無法下載。另外，許多TikTok用戶愛用的影片編輯應用程式CapCut也跳出類似訊息，許多美國用戶同樣無法使用。界面新聞指出，在TikTok向美國用戶發送停止服務通知之後，母公司字節跳動旗下的CapCut、Lemon8、Gauth與Hypic也向美國用戶推送停止服務通知。

去年，美國國會通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱「不賣就禁」），要求字節跳動在2025年1月19日之前脫手TikTok，否則將面臨在美國被禁的狀況。

美國總統當選人川普已表示可能會在就職當天簽署行政命令，讓TikTok「不賣就禁」法律暫緩90天執行，給予TikTok 90天的時間應對。近年來，川普對於TikTok的立場出現轉變，2020年曾說傾向禁止TikTok，但後來改變立場，並在2024年總統大選競選期間創辦TikTok帳號。