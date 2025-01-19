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海陸中尉疑遭霸凌輕生！家屬等2年終盼到連長上香　母淚崩求真相

▲▼海軍陸戰隊99旅,江姓排長,鄭姓中尉,霸凌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉前年9月在營區輕生死亡，家屬控訴連長涉霸凌。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

海軍陸戰隊99旅子儀營區前年9月發生憾事，一名鄭姓中尉被發現陳屍在營區榕樹下，家屬質疑死因不單純，疑兒子尋短與江姓連長涉霸凌有關，一度到部隊門口揚言潑汽油自焚。家屬為兒四處奔走，今(19日)江姓連長終於在鄭母「安排」下現身上香，鄭母聲淚俱下，盼為逝去的兒子討公道、求真相。

海軍陸戰隊所屬陸戰99旅鄭姓中尉前年在營內輕生身亡，事發後，家屬質疑中尉的死因不單純。鄭母表示，案發現場除了遭到軍方破壞，自己也發現兒子身上、鞋子都很乾淨，質疑「這不符合常理」，甚至提出兒子和部隊長官的對話，認為兒子遭言語霸凌，甚至不讓他睡覺。

鄭姓中尉的姊姊曾指出，弟弟常常受到連長的針對，不僅要他從軍官個人寢室搬出跟一般士兵一起就寢，弟弟8月初出車禍，還是拖著傷病堅持回到軍中的崗位，沒想到連長完全不顧他的傷還沒好，讓他在一個月內連續站3週的值星，身心遭受相當大的壓力下，才選擇結束自己的生命。

▲▼海軍陸戰隊99旅,江姓排長,鄭姓中尉,霸凌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鄭母今日到忠靈祠上香。（圖／記者許宥孺翻攝）

鄭母今日表示，兒子輕生到現在，都不曾接獲江姓連長的關心，「即使只有一點點的關懷，我都可以釋懷，但是一年多來沒有，都是你的長官來問好、噓寒問暖，當事人呢？你怎麼沒有勇氣承擔呢？」

江姓連長今日下午在鄭母「安排」下，現身高雄軍人忠靈祠，在鄭姓中尉靈位前上香致意。鄭母淚訴，她四處奔走為兒子討公道，終於找到帶有愧疚的黃姓排長，「如果不是黃排長站出來，相信他(江姓連長)連走到這裡都不會。」

▲▼海軍陸戰隊99旅,江姓排長,鄭姓中尉,霸凌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼江姓連長(黑衣)承諾未來3年都會到忠靈祠向鄭姓中尉上香。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼海軍陸戰隊99旅,江姓排長,鄭姓中尉,霸凌。（圖／記者許宥孺翻攝）

鄭母的乾兒子說，江姓連長對自己要求嚴格，但非人人都能接受他的高壓管教，並疏忽底下同袍已不堪負荷，黃姓排長先被調離原單位後，由鄭姓中尉接手，但他最後卻以自縊的方式來表達抗議。黃姓排長認為因自己調離單位，才致使鄭姓中尉接手後走上絕路，基於愧疚，已向部隊提出霸凌申訴，全案已進入司法程序，江姓連長被依《違反長官職責》及《公然侮辱》等罪嫌偵查中。

江姓連長為與黃姓排長調解，今日依對方要求到鄭姓中尉靈前上香、祈求原諒，他也承諾鄭母，往後3年，鄭姓中尉的冥誕、忌日都會和家屬聯繫，並到忠靈祠上香致意。

鄭母認為，司法不公，希望家人在軍中遭受霸凌的家長也一同站出來，替逝去的靈魂討回公道，還給家屬、往生者一個真相。

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