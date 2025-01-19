台中惡火2死！阿嬤還原悲劇前電燈突暗　「查電箱見火花」

記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區星河路民宅大火釀2死，火調小組今日下午再次進入勘查，並由吳家阿嬤返家向消防人員說明事發情形。據了解，阿嬤稱事發時還沒睡，突然電燈一暗，到一樓查看電表（電箱）發現有火花產生，隨後就發生嚴重火警。倖存的吳家大孫子則向同學說「沒事啦！」讓人心疼。

▲台中火警2死，吳家阿嬤（粉衣者）今日下午重返現場，協助火調。（圖／記者許權毅攝）



今日約13時許，阿嬤在女兒等人攙扶下回到家中，見大火將房子燒得焦黑，時不時往樓頂望，相當悲痛無語，進入屋內想找尋貴重物品，無奈大火燒得實在太嚴重，僅有少數物品能帶出，隨後又趕往大甲殯儀館處理丈夫、小孫子後事。

▲▼吳家阿嬤說，當下電燈突然暗掉，隨後發現電表有火花。（圖／記者許權毅攝）



吳家阿嬤說，事發當下人還沒睡，突然電燈一暗，上前查看電箱，就發現有火花產生，隨後發生火警。附近鄰居則說，看到阿嬤衝出家門外，上前查看發現火勢已經不可收拾，趕緊撥打119，阿嬤則一度跪在地上，雙手合十不斷祈求。

這場火警造成吳家阿公死亡，讀國中的小兄弟1死1傷，小兄弟的同學也都住在吳家附近，已經有4、5名同學到吳家關心。有哥哥的同學說，「我們都是一起放學打球的朋友，有時候也會來他們家玩，兄弟倆都是很乖巧的，同學一早知道消息，都很震驚難過。」有同學用通訊軟體關心倖存的吳家大孫子，同學問「你沒事吧，好慘...」，吳家大孫子忍著親人去世之痛回覆「沒事，沒事啦」，讓人心疼。

台中消防表示，今天凌晨3時47分獲報，沙鹿區星河路上一處民宅發生火警，立即派遣第四大隊、轄區沙鹿分隊等共計9個單位，出動各式消防車24輛、消防人員53名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官，詳細起火原因仍需要調查釐清。