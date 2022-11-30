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搶先看 ! 朴敏英最新廣告片　一人分飾兩角呈現ONE BOY衝鋒衣

▲▼朴敏英,ONE BOY,衝鋒衣。（圖／ONE BOY提供）

▲國民品牌超人氣機能服飾ONE BOY，曝光代言人朴敏英後討論度直線上升。

圖、文／ONE BOY提供

國民品牌超人氣機能服飾ONE BOY，自從曝光代言人朴敏英後討論度直線上升。民眾們直呼「一定要穿上金秘書同款」、「阻止不了自己的手指下單」、「穿上彷彿自己就是金秘書的副會長」門市人潮更是完全沒斷過 ! 這次電視廣告有如電影畫面氣勢磅礡，讓觀者彷彿置身冰天雪地，極需要來一件ONE BOY衝鋒衣保暖。

韓劇實力女神朴敏英在廣告中以清晰的中文呈現 「我穿ONE BOY衝鋒衣」仿佛自帶ASMR一樣具有魔力 ! 不管怕風怕雨還是怕冷，只要有ONE BOY衝鋒衣就都不用怕。廣告中一句「미세한 차이에서 느껴지는 큰 차이 」替ONE BOY強力發聲，這句翻譯為「哪怕最微小的差異，都是最遙遠的距離」直接點出，就算不斷被抄襲模仿，也從未被超越的品牌高度。

此次廣告中朴敏英共推薦三款衝鋒衣，科技Clo+蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣、科技Clo+蓄熱防水機能禦寒羽絨棉衝鋒衣，蓄熱CLO值高達2.32，榮登今年最輕盈的衝鋒外套，All in one全方位科技Clo+蓄熱防水三合一衝鋒衣，內層採姚粒絨與北極絨雙面刷毛，保暖值更高，只要穿上衝鋒衣，就能為你遮風擋雨。

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