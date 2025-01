奈及利亞油罐車翻覆！貧民「搶舀漏油」引大爆炸　至少70人死

▲奈及利亞油罐車翻覆,引發大爆炸,造成至少70人死亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

奈及利亞18日發生嚴重油罐車翻覆爆炸事故,造成至少70人死亡、56人受傷,多家商店被焚毀。目前,消防部隊已將現場火勢撲滅,當地居民和官員也開始挖掘墳墓,並按照伊斯蘭傳統將遇難者集體埋葬。

WATCH: Many Feared Dead Including Pregnant Woman As Fuel Tanker Explodes In Niger State, Nigeria pic.twitter.com/Y5PAaF2lOR — Daily Observer (@DailyObserverNG) January 18, 2025

據路透社報導,這起事件發生在奈及利亞最大的尼日州(Niger State)。國家緊急事務管理局(NEMA)發布聲明指出,當地一輛油罐車在18日翻覆後燃油溢出,隨即引發大規模爆炸。事後,當局在現場尋獲超過70具遺體,而傷者則被送往醫院治療。除了人員傷亡外,現場也有超過15家商店被毀,相關恢復工作仍在進行中。

A petrol tanker fire explosion has claimed the lives of many Nigerians at the Dikko junction, along the Abuja-Kaduna highway in Niger state #TankerExplosion #Tanker #Petrol #breakingnews #tvcnews pic.twitter.com/cVWaa79iit — TVC News (@tvcnewsng) January 18, 2025

從現場畫面可見,大爆炸發生後,油罐車燃起了熊熊火焰,一團團的黑色濃煙不斷從現場湧出,而人們則匆忙將受害者的遺體用擔架抬出現場。目擊者指出,當地居民和官員已在18日晚間開始挖掘墳墓,並按照伊斯蘭傳統將遇難者集體埋葬。

#Update: Fuel tanker truck blast kills at least 60 in Nigeria



At least 60 people were killed and others injured in northern #Nigeria on Saturday when a petrol tanker truck overturned, spilling petrol that exploded, the Federal Road Safety Corps (#FRSC) said.



The accident in… pic.twitter.com/Ndj5j8IbHG — World News (@ferozwala) January 18, 2025

奈及利亞聯邦道路安全委員會(FRSC)尼日州地區指揮官祖克瓦姆(Kumar Tsukwam)表示,死者多為當地的貧困居民;油罐車翻覆後,這些貧民不顧勸阻,匆忙衝到現場收集溢出的燃油,最後引發爆炸。他透露,雖然消防部隊現已成功撲滅火勢,但遺留下來的慘烈景象令人震驚。

A fuel tanker exploded in the Dikko area of Niger State, northern Nigeria, killing at least 60 people who had gathered to scoop fuel.



In October, a similar incident occurred in Jigawa State, northern Nigeria, claiming the lives of over 170 people pic.twitter.com/YSJQ7uwBen — TRT World (@trtworld) January 18, 2025

這起悲劇凸顯了奈及利亞頻繁發生的燃油相關事故問題。在這個非洲最大石油生產國,燃油價格因生活成本危機不斷飆升,居民冒險收集燃料的現象屢見不鮮。自從總統提努布(Bola Tinubu)2023年5月上任,並取消實施數了數十年的燃油補貼後,汽油價格已攀升超過400%,進一步加劇民眾的生活壓力。