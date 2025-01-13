葉門4加油站連環爆炸17死74傷　影片曝光

BREAKING:— Current Report (@Currentreport1) January 12, 2025
15 people have died, and 67 others were injured in four gas station explosions in southern Yemen's Al Bayda Governorate.
This happened just hours after Yemeni Houthis attacked a US aircraft carrier. pic.twitter.com/SeOcvgKyrG
記者詹雅婷／綜合報導
葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）控制的衛生機構12日表示，南部貝達省4個加油站11日發生連環爆炸事件，總計17人死亡、74人受傷，數十人情況危急。依據網路流傳的影片，爆炸後引發大火，濃煙直竄天空。
安納杜魯新聞社、美聯社等報導，爆炸地點位在貝達省札赫爾區（Zaher），現階段尚不清楚爆炸發生原因，但搜救人員已出動協尋失蹤者。安全部隊正在調查這起事件，但並未提供更多細節。
貝達省由反抗軍青年運動控制，青年運動已與國際社會公認的政府交戰超過10年。國際公認的葉門政府宣稱，在貝達省其他地區，青年運動近期襲擊並洗劫哈納卡馬蘇德村（Hanaka al-Masoud），死傷不明。
葉門內戰2014年爆發，當時反抗軍控制首都沙那（Sanaa）及該國北部大部分地區，迫使政府逃往南部地區，接著前往沙烏地阿拉伯。到了2015年3月，沙烏地阿拉伯為首的聯盟在美國的支持下發動襲擊行動，試著恢復國際社會承認的葉門政府。
不過這場戰火已造成超過15萬人死亡，包括平民及武裝人員。近年來情勢進一步惡化，陷入僵局，引發全球最嚴重人道危機之一。
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