葉門4加油站連環爆炸17死74傷　影片曝光

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15 people have died, and 67 others were injured in four gas station explosions in southern Yemen's Al Bayda Governorate.



This happened just hours after Yemeni Houthis attacked a US aircraft carrier. pic.twitter.com/SeOcvgKyrG — Current Report (@Currentreport1) January 12, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）控制的衛生機構12日表示，南部貝達省4個加油站11日發生連環爆炸事件，總計17人死亡、74人受傷，數十人情況危急。依據網路流傳的影片，爆炸後引發大火，濃煙直竄天空。

安納杜魯新聞社、美聯社等報導，爆炸地點位在貝達省札赫爾區（Zaher），現階段尚不清楚爆炸發生原因，但搜救人員已出動協尋失蹤者。安全部隊正在調查這起事件，但並未提供更多細節。

貝達省由反抗軍青年運動控制，青年運動已與國際社會公認的政府交戰超過10年。國際公認的葉門政府宣稱，在貝達省其他地區，青年運動近期襲擊並洗劫哈納卡馬蘇德村（Hanaka al-Masoud），死傷不明。

葉門內戰2014年爆發，當時反抗軍控制首都沙那（Sanaa）及該國北部大部分地區，迫使政府逃往南部地區，接著前往沙烏地阿拉伯。到了2015年3月，沙烏地阿拉伯為首的聯盟在美國的支持下發動襲擊行動，試著恢復國際社會承認的葉門政府。

不過這場戰火已造成超過15萬人死亡，包括平民及武裝人員。近年來情勢進一步惡化，陷入僵局，引發全球最嚴重人道危機之一。