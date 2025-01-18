美食嘗鮮！台中七期日式炭火料理「客觀」爆紅　一鷺串燒攜手台灣土雞王

▲位在台中市大墩14街的「客觀」雖位在七期，卻提供千元有找的日式和風料理，成為饕客近期必訪餐廳。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

隱身在台中七期巷弄內的日式炭火料理店「客觀」近期掀起話題，餐廳由3名曾待過圓山飯店、Forchetta以及樂沐、澳洲二帽餐廳等名店的年輕人創立，店內提供A5黑毛和牛牛排、漢堡排等手工和洋料理，吸引不少老饕上門；另外，日式串燒品牌一鷺炭火燒鳥工房則宣布與「台灣土雞王」合作，以全新雞種蘆皇雞推出5款串燒料理。

餐廳主推出A5黑毛和牛牛排、A5黑毛和牛漢堡排、炭烤日式青甘魚、烤伊比利橡木豬排四種套餐。主廚陳威呈透露，希望將東西方烹飪技藝巧妙融合，創造出既具傳統韻味又帶有現代風格的料理。炭燒所需的木炭則使用台灣龍眼木與荔枝木製成，利用木炭本身燃燒時散發的獨特風味，為西餐食材注入新的生命。

▲「客觀」主廚陳威呈曾服務過圓山飯店、樂沐、小樂沐以及澳洲數家二帽級餐廳 。（圖／記者游瓊華翻攝）



除了精美的菜品，餐廳的設計也極具藝術感。每個用餐區域都以當地知名畫家的作品作為裝飾，營造出濃厚的藝術氛圍。同時，將日本現代與江戶時代結合，打造街道與入口玄關，讓人有身處日本新街道與舊日式建築感覺。

▲日式串燒品牌一鷺炭火燒鳥工房以全新雞種蘆皇雞，推出5款串燒料理 。（圖／記者游瓊華翻攝）



另外，日式串燒品牌一鷺炭火燒鳥工房則宣布與「台灣土雞王」合作，以全新雞種蘆皇雞推出5款串燒料理，包含雞腿肉、腰內肉、腿內肉、花枝肉及阿基里斯肉。一鷺社長劉士綱表示，蘆皇雞油脂分布均勻，腿內肉運動量少油脂豐富，口感緊緻富彈性，經炭烤後香氣濃郁，要讓饕客們細品口感、旨味、肉汁激盪的獨特魅力。