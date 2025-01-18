台中餐酒館凌晨鬥毆　 1句「看X小」引爆大亂鬥...5人被逮

▲建國路上一家餐酒館今凌晨發生鬥毆事件，警方到場處理。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市中區一家餐酒館今天（18日）凌晨發生鬥毆事件，一群年輕人在店內飲酒作樂，1名夏姓男子跟友人嬉鬧時笑罵一句「看X小」，結果另一夥人聽到以為被挑釁，雙方共5人大起口角，隨後爆發肢體衝突，造成其中1名高賀姓男子手、眼受傷，送醫無大礙。全案警方將5人依傷害、妨害秩序罪嫌移送法辦。

警方調查，夏姓男子（23歲）與友人今天凌晨2時許，在台中市中區建國路上一家餐酒館消費，夏男跟朋友開玩笑罵了一句「看X小」，一旁的陳姓少年（17歲）聽到後誤以為夏男是在嗆他，雙方頓起口角。

▲警方偵訊後，將侯、吳、黃、詹及高賀等5人，依傷害及妨害秩序罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（圖／記者白珈陽翻攝）



夏、陳爭執過程中，夏男一方的友人高賀姓男子（28歲）出手推擠陳姓少年，導致少年陣營的侯男（19歲）、吳男（19歲）、黃男（20歲）、詹男（22歲）朝著高賀男一湧而上，對其拉扯、徒手互毆，其餘人見狀，將雙方勸架拉開。

警方獲報到場，發現高賀男右手、右眼挫傷，送往中國醫藥大學附設醫院治療，治療後帶回派出所製作筆錄。警方偵訊後，將侯、吳、黃、詹及高賀等5人，依傷害及妨害秩序罪嫌，移送台中地檢署偵辦。