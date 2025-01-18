公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場　62組捉對廝殺搶50萬獎額

▲公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場，62組捉對廝殺搶總計50萬元的獎金及獎品。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

富易達第三屆公益盃羽球賽今(18)日在台中中興大學體育館熱鬧展開，共吸引62支隊伍參賽，比賽的總獎金獎品及參加禮，價值高達50萬元，吸引眾多好手踴躍參賽，選手們在比賽中激烈競技、全力以赴，為奪得佳績努力拚搏，現場氣氛熱血沸騰。市府運動局長游志祥代表市長盧秀燕參加開幕典禮，感謝主辦單位連年推廣運動之餘，同時也將比賽報名費全數捐贈公益團體。

游志祥表示，富易達將此次比賽的報名費全數捐贈給伊甸社會福利基金會與熱愛生命文教基金會兩大公益團體，希望藉由此次活動，邀請更多異業單位攜手合作。

運動局說明，此屆賽事共吸引62支隊伍參賽，包含社會組37歲以下組27隊、38歲以上組11隊，企業組21隊，以及貴賓聯誼PK組3隊，比賽的總獎金獎品及參加禮，價值高達50萬元，吸引眾多好手踴躍參賽，選手們在比賽中激烈競技、全力以赴，為奪得佳績努力拚搏，現場氣氛熱血沸騰。

▲富易達董事長張志成透露，明年考慮將國中、小都納入賽事。（圖／記者游瓊華翻攝）



主辦單位張志成董事長表示，運動與公益的結合，不僅能提升社會關注度，也能讓更多人感受到運動的樂趣，也許下一屆會增加更多組別，將國中、小都納入賽事，報名組數如果增加許多，考慮擴大為二天的賽事也是明年的目標。