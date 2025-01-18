　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場　62組捉對廝殺搶50萬獎額

▲公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場，62組捉對廝殺搶50萬獎額。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場，62組捉對廝殺搶總計50萬元的獎金及獎品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

富易達第三屆公益盃羽球賽今(18)日在台中中興大學體育館熱鬧展開，共吸引62支隊伍參賽，比賽的總獎金獎品及參加禮，價值高達50萬元，吸引眾多好手踴躍參賽，選手們在比賽中激烈競技、全力以赴，為奪得佳績努力拚搏，現場氣氛熱血沸騰。市府運動局長游志祥代表市長盧秀燕參加開幕典禮，感謝主辦單位連年推廣運動之餘，同時也將比賽報名費全數捐贈公益團體。

游志祥表示，富易達將此次比賽的報名費全數捐贈給伊甸社會福利基金會與熱愛生命文教基金會兩大公益團體，希望藉由此次活動，邀請更多異業單位攜手合作。

運動局說明，此屆賽事共吸引62支隊伍參賽，包含社會組37歲以下組27隊、38歲以上組11隊，企業組21隊，以及貴賓聯誼PK組3隊，比賽的總獎金獎品及參加禮，價值高達50萬元，吸引眾多好手踴躍參賽，選手們在比賽中激烈競技、全力以赴，為奪得佳績努力拚搏，現場氣氛熱血沸騰。

▲公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場，62組捉對廝殺搶50萬獎額。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲富易達董事長張志成透露，明年考慮將國中、小都納入賽事。（圖／記者游瓊華翻攝）

主辦單位張志成董事長表示，運動與公益的結合，不僅能提升社會關注度，也能讓更多人感受到運動的樂趣，也許下一屆會增加更多組別，將國中、小都納入賽事，報名組數如果增加許多，考慮擴大為二天的賽事也是明年的目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
工程師3餐吃一款便當　慘罹大腸癌3期
A-Lin一口氣「請3大咖女星」世紀合體　萬人驚喜尖叫
獨／Ryu、Yuma離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家
快訊／黃仁勳現身通化夜市！找水果攤老闆娘買水果
快訊／Yuma道別Ryu哭了：希望你幸福！
「回家拿紅酒」21歲女慘遭性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南新化年貨大街熱鬧登場　黃偉哲邀FUN新化迎接金蛇年

台南甜點節總圖旁熱鬧登場　黃偉哲邀品嚐甜點過好年

2025月津港燈節「月津四季」正式亮相啟燈　黃偉哲邀賞鹽水風采

公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場　62組捉對廝殺搶50萬獎額

台中鹿峰夜市開3年「爆倒閉」！150間攤商跑光　民眾撲空氣炸

中友百貨新年交響音樂會2／22登場　新時代推滿額抽金條手工皂

2025古坑草嶺石壁櫻花季　大年初一浪漫登場

嘉義市消防節公益捐血　桃城慈善會捐救護車提升救護能量

嘉義市年貨大街文化路中央廣場登場　即日起至1／21

在地企業凝聚力量　西螺福興宮發揚太平媽慈善傳統

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

劉在錫看完輝寶.睿寶..入坑惹　「大花7千塊」買熊貓娃娃XD

SpaceX星艦發射後爆炸變流星　馬斯克自嘲：娛樂效果有保證

台南新化年貨大街熱鬧登場　黃偉哲邀FUN新化迎接金蛇年

台南甜點節總圖旁熱鬧登場　黃偉哲邀品嚐甜點過好年

2025月津港燈節「月津四季」正式亮相啟燈　黃偉哲邀賞鹽水風采

公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場　62組捉對廝殺搶50萬獎額

台中鹿峰夜市開3年「爆倒閉」！150間攤商跑光　民眾撲空氣炸

中友百貨新年交響音樂會2／22登場　新時代推滿額抽金條手工皂

2025古坑草嶺石壁櫻花季　大年初一浪漫登場

嘉義市消防節公益捐血　桃城慈善會捐救護車提升救護能量

嘉義市年貨大街文化路中央廣場登場　即日起至1／21

在地企業凝聚力量　西螺福興宮發揚太平媽慈善傳統

台南新化年貨大街熱鬧登場　黃偉哲邀FUN新化迎接金蛇年

周杰倫、昆凌結婚10週年放閃！　甜蜜勾手跳舞寵溺喊：要一直幸福

德翔股票在香港順利上市擴大舉辦尾牙　同業估海運上半年依然看好

北京夯冰雪經濟　「京郊一絕」龍慶峽冰燈搭上黑悟空熱潮

台南甜點節總圖旁熱鬧登場　黃偉哲邀品嚐甜點過好年

Ryu心疼Yuma被網暴：我造的孽！　宣布離婚未來動向全說了

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

色彩占卜／2025年如何「升級」？選圖案看最適合你的成長路徑

2025月津港燈節「月津四季」正式亮相啟燈　黃偉哲邀賞鹽水風采

公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場　62組捉對廝殺搶50萬獎額

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

地方熱門新聞

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

即／草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選

桃園A8產業加速器招募　以AI 數位轉型為發展

簡賜勝酸綠：選民不想看陳時中

陳時中、何欣純：草屯鎮長投蔡銘軒讓藍白收斂立院惡行

蛇年迎春主題市集　憲光眷家常邀您品家鄉味

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

台中魔王級停車場　出口電桿擊落一堆人

草屯鎮長補選！綠營候選人蔡銘軒偕妻投票

桃園市民卡　新版APP 1/17上線　　

草屯鎮長補選！簡賜勝輪椅推母現身投票

南投縣政府於春節前夕關懷遊民

南投燈會1／25至2／16日日推精彩節目

更多熱門

相關新聞

凝聚在地力量　西螺福興宮發揚慈善傳統

凝聚在地力量　西螺福興宮發揚慈善傳統

西螺福興宮長年興辦公益慈善，農曆年前持續延續太平有愛之精神，與西螺鎮公所、雲林縣警察局西螺分局主辦，邀集瑞春醬油公司、環陞貨運公司、西螺鎮農會、晶品農產公司、漢光農業生技公司、鮮綠生技股份有限公司等在地企業以及台中福華大飯店等團體提供「寒冬送暖」關懷弱勢家庭及獨居老人活動，將社會大眾發心捐獻的愛心物資。

福建小將圓夢踏上台中職棒球場

福建小將圓夢踏上台中職棒球場

盧秀燕邀福建少棒帶爸媽再訪台中

盧秀燕邀福建少棒帶爸媽再訪台中

周天成不敵李卓耀無緣印度賽4強

周天成不敵李卓耀無緣印度賽4強

福建小將紅土球場初體驗收穫滿滿

福建小將紅土球場初體驗收穫滿滿

關鍵字：

羽球公益伊甸

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

劉書宏深夜發文「再見」後失聯！

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

「僅給1資料」帳戶錢被扣光！過程不到5分鐘

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

槍決前先打麻醉！真實原因曝光　律師：不是讓他舒服

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

更多

最夯影音

更多

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面