嘉義市消防節公益捐血　桃城慈善會捐救護車提升救護能量

▲▼ 嘉市府慶祝114年119消防節祈福暨公益活動，也由嘉義市桃城聖母慈善會捐贈救護車守護市民 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市慶祝119消防節，17日攜手嘉邑城隍廟舉行「祈福公益捐血活動」同時辦理救護車捐贈祈福儀式儀式，由嘉義市市長黃敏惠親自擔任主祭官，嘉義市議會議長陳姿妏總隊長及消防局郭立昌局長等貴賓共同出席。

▲市長黃敏惠親自擔任主祭官 。（圖／嘉義市政府提供）

活動以城隍諸神及水德星君的祈福儀式拉開序幕，黃市長帶領現場民眾虔誠祈禱，期盼新的一年城市平安，百姓幸福安康。隨後舉辦捐血公益活動，嘉邑城隍廟打造的「綏靖號」捐血車提供現場服務，號召民眾以實際行動展現愛心，支持醫療資源需求。此外，嘉義市桃城聖母慈善會與多位熱心善士共同捐贈一輛救護車，提升本市緊急救護服務能量，深獲民眾好評。

黃敏惠表示，「再造」是推動城市升級與蛻變的關鍵，透過「去蕪存菁、改變積習」，延續「新永續，出發」的核心理念，力拼「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」三大目標同步推進，打造「全齡共享、世代宜居」的永續城市，讓市政邁向再造的高峰。

消防局郭立昌局長在活動中分享，113年嘉義市火災件數為95件，相較112年略有下降，顯示市府推動居家防火觀念及住宅用火災警報器成效顯著。其中，住宅火警警報器成功預警16件，救出37人，為市民生命財產安全提供了重要保障。

嘉義市議會議長陳姿妏總隊長則感性表示，嘉邑城隍廟的水德星君及諸神，是全體消防弟兄姊妹的精神守護，每年119消防節都會前來參拜祈福，藉此凝聚團隊士氣。今年的捐血活動更展現嘉義市民的熱情與愛心，為社會注入更多溫暖。

此次活動充分展現嘉義市政與民間善心團體攜手合作的力量，透過祈福、公益捐血及捐贈救護車等多元形式，共同打造更平安、更美好的嘉義市。