斥資億元綠建築設計　嘉義市第二消防分隊新廳舍落成啟用

▲▼ 嘉義市消防局第二分隊廳舍落成 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局「第二分隊落成啟用典禮」，今(10)日隆重舉行，由市長黃敏惠、立委王美惠、議長陳姿妏、內政部參事方志雄、消防署長蕭煥章及消防局長郭立昌主持揭牌儀式，並邀請市議員及地方仕紳、里長、義消幹部百餘人觀禮，長期關心市民生命財產安全的市議員也到場致賀並與市長共同剪綵。

黃敏惠表示，87年12月31日消、警分立後，第二消防分隊借用警察局第二分局的廳舍，負責嘉義市南區之救災救護工作。隨著湖子內重劃地區建設蓬勃發展，遷入居住人口日漸增加，為守護市民安全，分隊人力、車輛及裝備器材配置也隨之增加，原有的廳舍已經無法滿足實際需求，重建消防廳舍使消防同仁有完善的訓練及駐地環境，並強化湖子內地區消防安全，給予市民安心的安居環境，為刻不容緩的任務。

在市府團隊的不懈努力下，選定現址辦理機關用地變更，並積極向中央爭取前瞻計畫經費，感謝蕭署長的大力協助，及王美惠委員幫忙爭取，成功獲中央補助款7,225萬，市府配合編列1,275萬元。另為確保消防同仁救災安全，提供消防及義消同仁多功能專業訓練場地，市府特別增加編列1,500萬元，也感謝市議會的支持，終於打造這座現代化的消防廳舍。

新建的第二分隊辦公廳舍位於嘉義市東區興安里14鄰興美路302號，總經費達新台幣1億元，新建辦公廳舍為地上4層樓RC消防廳舍，基地面積約3,113平方公尺、建築總樓地板面積為1831.7平方公尺，於110年10月委託「周祖珍聯合建築師事務所」規劃設計監造，並由「德庚營造有限公司」承包，於113年2月3日建築物主體竣工，113年7月31日全案驗收合格。

消防局長郭立昌表示，第二分隊進駐新廳舍以後，原吳鳳南路駐地歸還給警察局，但救災救護範圍並沒有改變。如同廳舍前的公共藝術作品「興光守護、圓滿平安」，以鎮守維安來表達「愛、英勇、關懷」的理念，以「守護」無我精神為發想，象徵消防員無時無刻守護市民生命財產安全。今日新廳舍啟用，對嘉義市的安全與永續發展產生積極影響，尤其今年亦是諸羅建城320周年，格外具有象徵性的意義。

第二分隊新建廳舍導入綠建築設計手法，克服東西曬問題，達成節能減碳目標，創造與環境共生之願景，並採退縮式設計，不僅創造良好的視覺景觀，亦可形成完善的消防車輛進出動線，另設置訓練高低塔，提供消防及義消同仁多功能專業訓練場地，全新現代化的消防廳舍將可大大提升為民服務及消防救災救護能量。