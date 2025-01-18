　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

▲社民黨台北市議員苗博雅感慨，防疫專家、疾管署副署長羅一鈞也因為藍白大砍預算，影響到防疫業務，而公開「跪求」放過。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

在新冠肺炎防疫立下功勞的疾管署副署長羅一鈞今（18日）表示，立院統刪中國大陸旅費，將可能導致未來有「緊急疫情」時，無法第一時間派人去考察，此外，下禮拜還可能表決將媒宣費也「歸零」，此舉會影響每週二例行的疫情記者會。對此，社民黨北市議員苗博雅則感慨，羅一鈞不是政治人物，是防疫專家，不理性的立法院，讓防疫專家必須公開「跪求」立委。

羅一鈞今日稍早在個人臉書寫下，「昨天立院表決通過的（適用疾管署）：大陸旅費統刪80%；國外旅費統刪60%；媒宣費統刪60%；國內旅費統刪20%；水電費統刪10%；委辦費統刪10％……，其它還有就不逐一列舉」。

羅一鈞點出，拿第一項「大陸旅費」來說，疾管署今年編列3萬4千元用於有「緊急疫情」時，可以派人去考察，沒事不會用，有需要時才會用。羅一鈞說明，上次使用就是5年前此時，送兩位專家去武漢帶回第一手消息，讓台灣比世衛更早確認新冠病毒可以人傳人，立刻就提升防疫等級，守住了第一波。

然而羅一鈞憂心，現在大陸旅費被統刪8成，3萬4千元只剩6800元，萬一緊急狀況發生，6800元是絕對不夠的，連機票都買不起，編在那裡也是編心酸的，勢必要挪其他防疫經費來補。

▲疾管署副署長羅一鈞說明霸凌案。（圖／疾管署提供）

▲在新冠疫情期間，被封為國民女婿的防疫專家、疾管署副署長羅一鈞。（資料照／疾管署提供）

羅一鈞指出，雖然立院有准疾管署可以拿其它項目的刪減來折抵，但下週一、週二還有各部會司署的預算表決，疾管署和衛福部各單位的媒宣費不只昨天表決過的刪60%，都還被另外再提案要「全刪歸零」。

羅一鈞無奈地說，如果表決通過，衛福部每週二下午兩點向國人和媒體主動說明疫情的例行記者會就無以為繼了，他現在的心情比外面的氣溫更寒冷。

苗博雅表示，自己擔任議員多年，審過這麼多次預算，該刪的刪，該用的一定給過。「知道什麼該刪、什麼該給過，就是民意代表最重要的專業。」

苗博雅認為，如果不宣導防疫，如何讓民眾了解正確的防疫知識？防疫宣導經費刪光，如何有效宣導？靠公務員自掏腰包下廣告嗎？苗博雅說明，按照正常做法，如果疾管署做了哪些不正確的廣告，立委可以列舉出來，凍結預算要求報告，或部分刪除，或做決議，要求不得再犯。

但如今國會在野黨陣營不分青紅皂白地全部刪除，即使正確的防疫宣導也被迫必須取消，讓苗博雅質疑，這些立委提案之前，有動過大腦嗎？這些立委有足夠專業嗎？

苗博雅還說，未來一年如果意外嚴重的疫情再度來臨，卻因為欠缺宣導經費而導致防疫成效不彰，提案刪光經費的立委能負什麼責任呢？

最後，苗博雅感慨，羅一鈞是曾經為台灣人健康立下大功的防疫專家，不是政治人物，是多麼不理性的立法院，讓防疫專家必須公開「跪求」立委，為疾管署保住防疫宣導預算，這是誰造成的呢？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
老闆快看！有員工一早武嶺舉紙板　哀怨「4字2符號」全笑翻
唐綺陽動用百萬粉專發「求救訊號」！　呼籲協尋：請大家多幫忙
劉書宏PO道別文後首發聲
大砍總預算！　發票獎金也遭殃
黃仁勳與張忠謀共進晚餐！　張淑芬親自下廚
快訊／高雄檢出首例麻疹！足跡曝　匡列160人
快訊／玖壹壹健志愛妻生了　「生日跟周杰倫同一天」
快訊／謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嚴格把關！台北年貨大街30週年　北市府派員展開「無預警」稽查

草屯鎮長補選簡賜勝勝利！　 國民黨：顯示民意唾棄操作惡意罷免

業務費遭凍50%、1.3億　工程會：將拖累公共建設

在野黨大砍政府媒宣費　管碧玲：海洋的聲音將被封存

慶賀團無法出席川普就職　柯志恩喊話外交部：至少讓韓國瑜進場觀禮

藍委要凍800萬稱「行人庇護島造成車輛視線受阻」　Cheap爆粗口痛批

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

藍白大砍國防預算　國防部曝4影響：籲請立法委員理性監督

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

劉在錫看完輝寶.睿寶..入坑惹　「大花7千塊」買熊貓娃娃XD

嚴格把關！台北年貨大街30週年　北市府派員展開「無預警」稽查

草屯鎮長補選簡賜勝勝利！　 國民黨：顯示民意唾棄操作惡意罷免

業務費遭凍50%、1.3億　工程會：將拖累公共建設

在野黨大砍政府媒宣費　管碧玲：海洋的聲音將被封存

慶賀團無法出席川普就職　柯志恩喊話外交部：至少讓韓國瑜進場觀禮

藍委要凍800萬稱「行人庇護島造成車輛視線受阻」　Cheap爆粗口痛批

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

藍白大砍國防預算　國防部曝4影響：籲請立法委員理性監督

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

台中知名燒肉「茶六」鹿港店1／22試營運　即日起開放訂位

嚴格把關！台北年貨大街30週年　北市府派員展開「無預警」稽查

草屯鎮長補選簡賜勝勝利！　 國民黨：顯示民意唾棄操作惡意罷免

「TikTok難民」湧入小紅書　華春瑩：年輕人有選擇自由

2025古坑草嶺石壁櫻花季　大年初一浪漫登場

業務費遭凍50%、1.3億　工程會：將拖累公共建設

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

過年打牌、玩桌遊！久坐引發痠痛麻危機　復健醫教3動作可舒緩

摩斯最新「4款春遊系列周邊小物」限量開賣！雨傘、行李箱都有　

與友起口角！醉男亮西瓜刀嗆聲　警方當場壓制...最高開罰3萬

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

觀眾直球對決苗博雅：怎沒譴責賴清德

陳玉珍嗆影視圈「丟掉要飯的碗」　「進軍國際除非太陽從西方升起」

華府太冷！川普就職典禮改室內　韓國瑜代表團恐無法出席

柯建銘發動黨公職大罷免！尹立：還不是時候

黃國昌統刪60%中央機關特別費　韓國瑜、周萬來也遭殃

區公所小編留言罵民進黨　身分曝光

王鴻薇提案大砍1億消防裝備預算　消防員工作權益促進會盼懸崖勒馬

快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如

苗博雅發文了！「這個國家有更重要的事」

投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

火線人物／黃國昌「做事果斷」與柯文哲差異大　向前衝也得學會妥協

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

分析／傷敵一千自損八百！　藍委總預算「提案之亂」贏了嗎？　

更多熱門

相關新聞

疾管署預算遭砍！防疫專家：請立委以蒼生為重

疾管署預算遭砍！防疫專家：請立委以蒼生為重

立法院在野黨團大砍中央政府總預算，連疾管署也遭殃，副署長羅一鈞今（18）日罕見在臉書發文直言「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，相關預算刪除衝擊疫情考察與防疫宣導。衛福部傳染病醫療網中區指揮官黃高彬受訪直言「立委要以蒼生為重」，當初新冠爆發就是去中國大陸考察發現實情與陸方所說不同，相關經費不足影響的是民眾健康，甚至會衝擊健保、醫療體系。

在野黨大砍總預算　鄭麗君列10大影響

在野黨大砍總預算　鄭麗君列10大影響

刪「2000萬打黃牛預算」挨轟　葉元之：一年只罰70件這樣很ok?

刪「2000萬打黃牛預算」挨轟　葉元之：一年只罰70件這樣很ok?

藍白預算案重演「最高機密版」？　沈伯洋曝：說要協商都只是在演戲

藍白預算案重演「最高機密版」？　沈伯洋曝：說要協商都只是在演戲

公共運輸發展預算傳凍結50%　客運公會疾呼重評估：恐釀營運危機

公共運輸發展預算傳凍結50%　客運公會疾呼重評估：恐釀營運危機

關鍵字：

羅一鈞國民女婿疾管署武漢肺炎新冠肺炎預算藍白苗博雅統刪通刪

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面