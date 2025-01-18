藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

▲社民黨台北市議員苗博雅感慨，防疫專家、疾管署副署長羅一鈞也因為藍白大砍預算，影響到防疫業務，而公開「跪求」放過。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

在新冠肺炎防疫立下功勞的疾管署副署長羅一鈞今（18日）表示，立院統刪中國大陸旅費，將可能導致未來有「緊急疫情」時，無法第一時間派人去考察，此外，下禮拜還可能表決將媒宣費也「歸零」，此舉會影響每週二例行的疫情記者會。對此，社民黨北市議員苗博雅則感慨，羅一鈞不是政治人物，是防疫專家，不理性的立法院，讓防疫專家必須公開「跪求」立委。

羅一鈞今日稍早在個人臉書寫下，「昨天立院表決通過的（適用疾管署）：大陸旅費統刪80%；國外旅費統刪60%；媒宣費統刪60%；國內旅費統刪20%；水電費統刪10%；委辦費統刪10％……，其它還有就不逐一列舉」。

羅一鈞點出，拿第一項「大陸旅費」來說，疾管署今年編列3萬4千元用於有「緊急疫情」時，可以派人去考察，沒事不會用，有需要時才會用。羅一鈞說明，上次使用就是5年前此時，送兩位專家去武漢帶回第一手消息，讓台灣比世衛更早確認新冠病毒可以人傳人，立刻就提升防疫等級，守住了第一波。

然而羅一鈞憂心，現在大陸旅費被統刪8成，3萬4千元只剩6800元，萬一緊急狀況發生，6800元是絕對不夠的，連機票都買不起，編在那裡也是編心酸的，勢必要挪其他防疫經費來補。

▲在新冠疫情期間，被封為國民女婿的防疫專家、疾管署副署長羅一鈞。（資料照／疾管署提供）

羅一鈞指出，雖然立院有准疾管署可以拿其它項目的刪減來折抵，但下週一、週二還有各部會司署的預算表決，疾管署和衛福部各單位的媒宣費不只昨天表決過的刪60%，都還被另外再提案要「全刪歸零」。

羅一鈞無奈地說，如果表決通過，衛福部每週二下午兩點向國人和媒體主動說明疫情的例行記者會就無以為繼了，他現在的心情比外面的氣溫更寒冷。

苗博雅表示，自己擔任議員多年，審過這麼多次預算，該刪的刪，該用的一定給過。「知道什麼該刪、什麼該給過，就是民意代表最重要的專業。」

苗博雅認為，如果不宣導防疫，如何讓民眾了解正確的防疫知識？防疫宣導經費刪光，如何有效宣導？靠公務員自掏腰包下廣告嗎？苗博雅說明，按照正常做法，如果疾管署做了哪些不正確的廣告，立委可以列舉出來，凍結預算要求報告，或部分刪除，或做決議，要求不得再犯。

但如今國會在野黨陣營不分青紅皂白地全部刪除，即使正確的防疫宣導也被迫必須取消，讓苗博雅質疑，這些立委提案之前，有動過大腦嗎？這些立委有足夠專業嗎？

苗博雅還說，未來一年如果意外嚴重的疫情再度來臨，卻因為欠缺宣導經費而導致防疫成效不彰，提案刪光經費的立委能負什麼責任呢？

最後，苗博雅感慨，羅一鈞是曾經為台灣人健康立下大功的防疫專家，不是政治人物，是多麼不理性的立法院，讓防疫專家必須公開「跪求」立委，為疾管署保住防疫宣導預算，這是誰造成的呢？