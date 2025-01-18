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疾管署預算遭砍！防疫專家曝嚴重性「請立委以蒼生為重」

▲衛生福利部疾病管制署,疾管署。（圖／記者謝婷婷攝）

▲肩負國家重要防疫工作的衛生福利部疾病管制署，因為相關預算遭砍，恐怕也受到衝擊，資料照。（圖／記者謝婷婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院在野黨團大砍中央政府總預算，連疾管署也遭殃，副署長羅一鈞今（18）日罕見在臉書發文直言「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，相關預算刪除衝擊疫情考察與防疫宣導。衛福部傳染病醫療網中區指揮官黃高彬受訪直言「立委要以蒼生為重」，當初新冠爆發就是去中國大陸考察發現實情與陸方所說不同，相關經費不足影響的是民眾健康，甚至會衝擊健保、醫療體系。

刪預算風波越演越烈也衝擊到防疫工作，羅一鈞直指大陸差旅費影響疫情考察，若媒宣費歸零更是衝擊防疫宣導。感染科權威、擔任衛福部傳染病醫療網中區指揮官的中國附醫感染副院長黃高彬指出，這樣刪預算，衝擊全國民眾健康，「請立委以蒼生為重」。

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黃高彬分享，之前中國大陸爆發新冠疫情時訊息本就不透明，疾管署有派專家前往考察發現病毒可能會人傳人，這和中國大陸消息不一樣，就是一個很嚴重的問題，且實際到當地考察者也是冒著很大的危險，這樣的經費不應該不足，影響國人健康巨大，一旦有傳染疾病發生大規模群聚會非常危險。

「防疫突然要發生什麼事情不知道」黃高彬無奈表示，如果真的有考察需求而挪用到其他防疫經費，到時像是個人防護裝備或者是某些特殊醫材需要用的時候卻沒有經費去採購，這也很危險。黃高彬甚至反問「國民黨也有醫生的立委，他們應該很了解啊？」

▲▼ 疾管署例行記者會會公布饗饗案 個案的「初步檢驗報告」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲疾管署例行記者會恐怕也會受到刪預算影響，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

至於防疫宣導方面，黃高彬直言「影響也是很大」如果宣導不夠，民眾對疾病認知不足，甚至有錯誤消息出現，反而會讓疫情散播更厲害，讓更多民眾感染，更是衝擊健保與國內醫療體系運作，非常嚴重。黃高彬不斷重申「生命無價」、「要以蒼生為重」，對於相關預算的刪除感到十分憂心。

羅一鈞臉書發文直言心寒，今年大陸旅費編列3萬4千元現在只剩下6800元，一旦緊急狀況發生連機票都買不起，簡直是編心酸得挪其他防疫經費來補，還可能讓防疫產生排擠效應。此外，媒宣費若「全刪歸零」，疾管署每周二下午兩點向國人和媒體主動說明疫情的例行記者會恐怕就無以為繼。

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