公共運輸發展預算傳凍結50%　客運公會疾呼重評估：恐釀營運危機

▲公共運輸發展經費面臨凍結50%，客運公會全聯會喊話立委重新評估。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨政府今(114)年度中央政府總預算歲出3兆1534億元，規模創歷史新高，遭藍白質疑浮編預算，朝野對預算刪減展開攻防。其中公路公共運輸發展計畫相關經費傳出將凍結50%，中華民國公共汽車客運公會全聯會今疾呼，凍結公運預算茲事體大，恐讓客運業面臨營運危機，懇請重新評估考量。

交通部民國99年以來設立「公路公共運輸發展計畫」以來，挹注用於各項公路公共運輸軟硬體設備以及營運補貼等，每年編列50億預算，中華民國公共汽車客運公會全聯會表示，公路汽車客運業與市區汽車客運業，在公共運輸轉型車輛汰舊換新、偏遠路線補貼、運票價價差補貼、軟硬體採購升級及相關學研基礎研究等，皆曾受惠於此專案預算支助，才能有目前發展成果及規模。

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公會強調，目前汽車客運業正面臨疫後復甦緩慢、駕駛缺員等外部環境等挑戰，公會所屬會員正與各界商討及合作如何度過這階段寒冬，仍急需公路公共運輸新舊資源持續挹注，能在寒冬過後進階邁向欣欣向榮的暖春。

客運公會全聯會表示，據悉目前正處新年度預算審查階段，公路公共運輸發展計畫相關經費據聞將凍結50%，對於仰賴現金流的汽車運輸業而言，將可能帶來營運危機。

全聯會則向立委喊話，公會尊重民主憲政的指教與監督，也認同各界對於汽車客運業的鞭策，懇請委員能考量汽車客運業的營運難處及國人民行需求，重新評估本項提案，讓公路公共運輸發展能持續進行，也呼籲主管機關，後續審慎運用此項專案經費，以達國人殷切期盼。