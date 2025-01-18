在野黨大砍總預算　鄭麗君列10大影響：該被監督、不該不合理刪減

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算正在立法院討論中，17日僅通過通案刪除939億7500萬元部分，預計下周會繼續討論各部會的刪減事項。為此，行政院副院長鄭麗君特別透過臉書，說明在野黨不合理的刪減、凍結對國家乃至國人的影響，呼籲國會理性審查預算，讓政府得以順利為人民推動各項政策，促進國家發展。

鄭麗君說，在野黨立委提出許多大幅刪減與凍結預算的提案，不僅影響政府運作，更直接衝擊對各行各業、對民眾的照顧，弱化國家防衛能力以及國家未來競爭力。

鄭麗君也特別列舉10項在野黨立委先前提出的預算提案，說明可能的重大衝擊。在國防部方面，預算如果刪減73億、又凍結1923億元，佔國防預算44%，將嚴重影響主戰裝備的維持，以及武器系統的升級，嚴重衝擊國家戰力及國家安全。

衛福部業務費如果被凍結70%，將影響全民心理健康韌性、擴大癌症篩檢、護理人力整備、第二期優化兒童醫療等，還有各項防疫整備計劃以及慢性病防治工作，提升幼兒托育安全等相關事項。

此外，鄭麗君提到，文化部業務費如果被凍結70%，馬上就要舉行的台北國際書展，藝文工作者與表演團體的相關補助，以及博物館、美術館、表演場館等運作，都會受到影響。如果大幅刪減公視預算，將重擊長年製作及提供優質文化內容的創作平台，影響公共媒體的自主性。

鄭麗君說，勞動部業務費如果被凍結70%，將影響勞保局業務，無法全年如期辦理收繳保費、退休金及核發各項給付，衝擊勞保被保險人的權益。中研院業務費如果被凍結70%，將直接影響近3000名約聘助理的薪資，以及用於支應實驗室維運、文資保存等著學數研究所需要的水電費。

鄭麗君表示，國科會和所屬三大科學園區的業務費，如果被大幅凍結70%，將影響科學園區的服務量能，以及精創台灣方案如果被刪減5億元，將影響我國主權AI的建置。此外，經濟部及所屬單位業務費如果被凍結70%，將直接影響半導體、AI、軍工產業的科技專案，以及中小企業預算如果被減列8.1億元，將影響中小企業信保基金的保證能量，不利中小企業的融資。

內政部撥補住宅基金預算如果被刪除41億、凍結41億，將影響社會住宅的推動以及租金補貼的範圍及金額，增加租屋族的負擔。內政部消防署的韌性國家醫療整備計畫如果被刪減2億，將影響到院前的緊急整備計畫及消防裝備的更新，嚴重影響救災工作、威脅國人的生命財產安全。

農業部業務費如果被刪減4成，基本行政維護費甚至被刪到剩1元，將影響52萬人的老農津貼、34萬農民職業災害保險的發放。數發部、陸委會、NCC業務費如果被刪到只剩1元，將影響反制中共對台統戰滲透的各種手段，也將影響全台網路安全及傳輸品質，以及銀行、醫院、由水電等重要設施24小時資安檢測與防護也將受到影響，使台灣陷入高度資安風險中。

鄭麗君指出，數發部的數位韌性預算如果被刪減3億元，台灣正要建置的通訊備援系統，可能無法順利建置。

鄭麗君說，政府預算應該被監督，但如果被不合理的刪減凍結，此舉影響的不只是政府一整年的運作，更會直接衝擊國安資安災防外交能量，弱化經濟科技農業等領域的發展，並影響人民在社福醫療文化教育勞動等面向的權益。

鄭麗君也喊話國人關注，呼籲國會理性審查預算，讓政府得以順利為人民推動各項政策，共同促進國家發展。