再談總預算刪減　卓榮泰：刪不能刪安全、減不能減尊嚴

▲行政院長卓榮泰慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

農曆春節將至，行政院長卓榮泰今（18）日前往金門縣慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁辛勞，並致贈加菜金。卓表示，這是他上任後首次來到金門，大家絕不會孤單，總統與行政團隊一定會與所有同仁站在同一陣線。他強調，「刪不能刪安全、減不能減尊嚴」，維護國家安全的預算不能毫無根據的刪除，不論是統刪或個案性刪減，都要顧慮國家整體安全。

卓榮泰指出，金門具有重要戰略地位，不僅位於印太戰略的第一線，也是民主與極權區隔的第一線，與福建的廈門、同安僅有一水之隔，時常應對中國的灰色地帶衝突。過去一年來，便遭受中國海警船侵擾多達54次，而海巡署也出動175次海巡艇進行必要防護。

此外，海巡署也積極保障我國漁民作業安全，並擔任防堵疫情入侵的第一道重要關卡，執行所有緊急、繁重與危險的勤務工作，因此他特別在春節前夕前來「國家最前線中的前線」金門巡防區，並代表賴清德總統及全體國人感謝及肯定所有海巡同仁保衛臺澎金馬藍色國土，可謂真正的台灣英雄。

卓榮泰強調，為保護國家安全，海委會編列426億餘元推動「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」，規劃於107年至116年的10年期間，陸續建造141艘新式海巡艦艇，持續提升海巡整體戰力。上週五（1月10日）他也前往高雄市見證長濱艦、新型100噸級PP-10096巡防艇、35噸級PP-3525巡防艇交船，並正式命名600噸級巡防艦CG612為「蘇澳艦」，成為執行保衛我國海疆的重要利器。

卓榮泰語重心長地表示，以上不論是強化海巡裝備及專業人力訓練，或是推動地方重要基礎建設等，都需要預算經費支持，一旦預算遭大幅刪減或凍結，將使相關計畫受到阻撓、無法推展。

卓榮泰特別呼籲在野黨立委，「刪不能刪安全、減不能減尊嚴」，維護國家安全的預算不能毫無根據的刪除，不論是統刪或個案性刪減，都要顧慮國家整體安全；同時，減也不能減尊嚴，首長特別費遭刪減60%，其中包含行政院、法務部等11機關更遭全數刪除。

卓榮泰也強調，首長特別費絕對不是「私房錢」，而是用作年節及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，是政府對於機關同仁及民眾的關懷與照顧，沒有任何一分錢會放入首長的口袋中。

卓榮泰指出，立法院昨通過部分通刪的決議，雖已較先前提出大幅刪減及凍結的提案，進行微幅調整，但仍將造成政府施政窒礙難行，希望在野黨立委能夠傾聽民意，懸崖勒馬，為中華民國台灣和全體國人創造更多福利與安全。

▲海委會主委管碧玲陪同行政院長卓榮泰慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁。（圖／行政院提供）