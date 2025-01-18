　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再談總預算刪減　卓榮泰：刪不能刪安全、減不能減尊嚴

▲▼行政院長卓榮泰慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

農曆春節將至，行政院長卓榮泰今（18）日前往金門縣慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁辛勞，並致贈加菜金。卓表示，這是他上任後首次來到金門，大家絕不會孤單，總統與行政團隊一定會與所有同仁站在同一陣線。他強調，「刪不能刪安全、減不能減尊嚴」，維護國家安全的預算不能毫無根據的刪除，不論是統刪或個案性刪減，都要顧慮國家整體安全。

卓榮泰指出，金門具有重要戰略地位，不僅位於印太戰略的第一線，也是民主與極權區隔的第一線，與福建的廈門、同安僅有一水之隔，時常應對中國的灰色地帶衝突。過去一年來，便遭受中國海警船侵擾多達54次，而海巡署也出動175次海巡艇進行必要防護。

此外，海巡署也積極保障我國漁民作業安全，並擔任防堵疫情入侵的第一道重要關卡，執行所有緊急、繁重與危險的勤務工作，因此他特別在春節前夕前來「國家最前線中的前線」金門巡防區，並代表賴清德總統及全體國人感謝及肯定所有海巡同仁保衛臺澎金馬藍色國土，可謂真正的台灣英雄。

卓榮泰強調，為保護國家安全，海委會編列426億餘元推動「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」，規劃於107年至116年的10年期間，陸續建造141艘新式海巡艦艇，持續提升海巡整體戰力。上週五（1月10日）他也前往高雄市見證長濱艦、新型100噸級PP-10096巡防艇、35噸級PP-3525巡防艇交船，並正式命名600噸級巡防艦CG612為「蘇澳艦」，成為執行保衛我國海疆的重要利器。

卓榮泰語重心長地表示，以上不論是強化海巡裝備及專業人力訓練，或是推動地方重要基礎建設等，都需要預算經費支持，一旦預算遭大幅刪減或凍結，將使相關計畫受到阻撓、無法推展。

卓榮泰特別呼籲在野黨立委，「刪不能刪安全、減不能減尊嚴」，維護國家安全的預算不能毫無根據的刪除，不論是統刪或個案性刪減，都要顧慮國家整體安全；同時，減也不能減尊嚴，首長特別費遭刪減60%，其中包含行政院、法務部等11機關更遭全數刪除。

卓榮泰也強調，首長特別費絕對不是「私房錢」，而是用作年節及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，是政府對於機關同仁及民眾的關懷與照顧，沒有任何一分錢會放入首長的口袋中。

卓榮泰指出，立法院昨通過部分通刪的決議，雖已較先前提出大幅刪減及凍結的提案，進行微幅調整，但仍將造成政府施政窒礙難行，希望在野黨立委能夠傾聽民意，懸崖勒馬，為中華民國台灣和全體國人創造更多福利與安全。

▲▼海委會主委管碧玲陪同行政院長卓榮泰慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁。（圖／行政院提供）

▲海委會主委管碧玲陪同行政院長卓榮泰慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁。（圖／行政院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預算大砍！　羅一鈞發聲：求放過防疫
「僅給1資料」帳戶錢被扣光　她崩潰：過程不到5分鐘
台中社區淪狗煉獄！　80毛孩關地下室、頂樓
對撞機車！救護車爆炸起火　28歲女騎士死亡
川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮！　外交部：其他行程照舊
快訊／天母知名百貨男子墜落馬路　無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

藍白大砍國防預算　國防部曝4影響：籲請立法委員理性監督

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

酸苗博雅不敢得罪賴清德　藍議員嗆問：廢死Yes or No？

在野黨大砍總預算　鄭麗君列10大影響：該被監督、不該不合理刪減

再談總預算刪減　卓榮泰：刪不能刪安全、減不能減尊嚴

「議員N+1」只是暫時討論　黃國昌喊話北市議員至少4+2席

刪「2000萬打黃牛預算」挨轟　葉元之：一年只罰70件這樣很ok？

卓揆金門談預算被刪「政府窒礙難行」　陳玉珍：若懂施政不會困難

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

羅志祥認出護理師鐵粉「豪發6萬紅包」　頑童MJ116合體…瘦子講太多被虧XD

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

藍白大砍國防預算　國防部曝4影響：籲請立法委員理性監督

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

酸苗博雅不敢得罪賴清德　藍議員嗆問：廢死Yes or No？

在野黨大砍總預算　鄭麗君列10大影響：該被監督、不該不合理刪減

再談總預算刪減　卓榮泰：刪不能刪安全、減不能減尊嚴

「議員N+1」只是暫時討論　黃國昌喊話北市議員至少4+2席

刪「2000萬打黃牛預算」挨轟　葉元之：一年只罰70件這樣很ok？

卓揆金門談預算被刪「政府窒礙難行」　陳玉珍：若懂施政不會困難

火燒車畫面曝！救護車對撞機車「噴火舌狂燒」　恐怖黑煙竄天

做童工睡學校！高中妹賣淫救罹癌媽　法官動容...判她免養無良母

學前經費遭民眾黨凍結69.5億　教育部：66萬幼生補助無法撥付

台南市關心慈善會熱心公益　捐贈消防衣造型護身符及癲癇兒童繪本

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

太平洋燈會盛大開幕　「百花齊放」主題燈同步點亮

北市消防局農曆年前宣導居家防火　5里長榮獲標章認證

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

解婕翎健康亮燈「入院吊點滴」！　病況曝光嘆：表演人員不能生病

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

政治熱門新聞

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

觀眾直球對決苗博雅：怎沒譴責賴清德

陳玉珍嗆影視圈「丟掉要飯的碗」　「進軍國際除非太陽從西方升起」

柯建銘發動黨公職大罷免！尹立：還不是時候

華府太冷！川普就職典禮改室內　韓國瑜代表團恐無法出席

黃國昌統刪60%中央機關特別費　韓國瑜、周萬來也遭殃

區公所小編留言罵民進黨　身分曝光

王鴻薇提案大砍1億消防裝備預算　消防員工作權益促進會盼懸崖勒馬

快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如

投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

苗博雅發文了！「這個國家有更重要的事」

火線人物／黃國昌「做事果斷」與柯文哲差異大　向前衝也得學會妥協

總預算通案刪減939億　行政院籲在野黨立委：傾聽民意、懸崖勒馬

提刪23億預算又改2300萬　陳玉珍揭原因：沒好好監督會愧良心

更多熱門

相關新聞

宣傳費遭刪60%　政院：無法宣導打詐

宣傳費遭刪60%　政院：無法宣導打詐

立法院會今天表決處理中央政府總預算案「通案」刪減部分，其中媒體宣傳費遭統刪60%。行政院晚間表示，這將弱化政府與民眾溝通說明重大政策的能力，且反毒、打詐、洗錢防制宣導將完全無法執行。

總預算通案刪減939億　行政院籲在野黨立委：傾聽民意、懸崖勒馬

總預算通案刪減939億　行政院籲在野黨立委：傾聽民意、懸崖勒馬

公平會人事案李鎂、洪財隆未過關　行政院表達遺憾

公平會人事案李鎂、洪財隆未過關　行政院表達遺憾

藍營提案砍千億總預算　游淑慧曝5心得：刪「這三人」近百萬特別費

藍營提案砍千億總預算　游淑慧曝5心得：刪「這三人」近百萬特別費

在野黨大砍預算「犯眾怒縮手」　卓榮泰：鼓勵他們多縮一點

在野黨大砍預算「犯眾怒縮手」　卓榮泰：鼓勵他們多縮一點

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

健身房30員工出國旅遊　被集體賣到緬甸　

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面