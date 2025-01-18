太平洋燈會盛大開幕　「百花齊放」主題燈同步點亮

▲▼「2025花蓮太平洋燈會」17日晚間正式開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮太平洋燈會」17日晚間正式開幕，縣長徐榛蔚及與會來賓攜手點亮「花好月圓」科技主燈，以及佈滿日出大道上的一百朵「百花齊放」裝置藝術燈飾。燈會以「百花齊放」為主題，象徵花蓮歷經地震洗禮後綻放的生命力，更為2025「繁花盛開」的花蓮揭開序幕！

徐榛蔚表示，花蓮經歷去年0403地震的洗禮後，今年縣府推出「繁花盛開」計畫，太平洋燈會是計畫的重要開端，旨在展現花蓮經過淬煉後煥然一新的堅韌生命力，以及多彩亮麗的百花盛開。目前最大的海上圖書館望僕號在花蓮港停留至2月2號，並將太平洋燈會串聯年貨大街活動，歡迎大小朋友們都來日出大道體驗最豐富、最熱鬧的花蓮年節氛圍！

「設計教父」陳俊良表示，今年燈會主視覺為「百花齊放」，希望為震後的花蓮百工百業注入一股熱力，更象徵著花蓮13鄉鎮市的韌性與32萬全體縣民的共同努力，讓這片土地再度「繁花盛開，百花齊放」，共同見證花蓮的重「心」綻放。

花蓮縣觀光處長余明勲指出，今年花蓮太平洋燈會再度邀請「設計教父」陳俊良參與，並攜手花蓮子弟、知名策展人林昆穎擔任藝術顧問，將「創新」思維注入燈會設計中，突破傳統，打造「全國最美燈會在花蓮」。現場除了有結合高科技水幕雷射動畫及立體水舞的「花好月圓」主燈秀，更有佈滿日出大道的100朵巨型花朵「百花齊放」，活動期間搭配音樂旋律變換燈光，為現場觀眾帶來震撼的視覺享受。

▲▼燈會以「百花齊放」為主題，象徵花蓮歷經地震洗禮後綻放的生命力，更為2025年的花蓮揭開序幕！

今年燈會也特別集結了花蓮縣24所國小的學童共同彩繪1,500顆燈籠的「希望之牆」，展現花蓮孩童的創意與希望。而在視覺、聽覺及鄰近東大門夜市美食所帶來的味覺及觸覺外，更有源自花蓮的P. Seven台灣茶香水為燈會特調的香氛「春暖花鄉」在燈會現場傳香，透過檸檬、佛手柑、茉莉、烏木、香草等香氣，使太平洋燈會宛如一場香氣交織的盛宴，更加強活動的五感體驗。

由於太平洋燈會為日出大道帶來創意與驚喜的展演，吸引包括許多縣內民眾及其他縣市遊客，加上為五月天一路向東演唱會提前來花蓮住宿的歌迷們到日出大道上欣賞。燈會開幕典禮現場晚間6點起即湧入滿滿的排隊人潮，等著領取特別準備888份限量排隊好禮，內容有搭配今年活動主視覺的花朵小物、萬花筒及花蓮縣鳥朱鸝玩偶；緊接著7點有來自秀林富世國小團隊表演原民樂曲，及一步工作室的熱情活力演出。在場民眾，尤其是來自外縣市及外國籍遊客，對於象徵花蓮今年「繁花盛開」而在日出大道上展演的一百朵「百花齊放」裝置藝術燈飾感到特別浪漫，更對掛滿13個花蓮鄉鎮市的主要街道的萬盞紅燈籠印象深刻，也向花蓮獻上滿滿祝福。

「2025花蓮太平洋燈會」從即日起至2月16日止，每日晚間6時至晚間10時，農曆年期間僅1月28日（除夕）當日暫停展出，1月29日（大年初一）即恢復對外開放。

▲縣長徐榛蔚表示，太平洋燈會串聯年貨大街活動，歡迎大小朋友們都來體驗最豐富、最熱鬧的年節氛圍。

今年也是花蓮邁向低碳與零碳旅遊的全新起點，現場特別舉行了贈樹儀式，並向花蓮高爾夫球場捐贈樹苗，宣告花蓮高爾夫球場將實行「以球養樹」的環保計畫，這項計畫不僅為大自然增添了更多綠意，也象徵著花蓮在推動永續發展的同時，致力於傳遞愛護環境的理念，鼓勵遊客一同關心並保護我們共同的家園。

縣府為了落實永續觀光理念，今年太平洋燈會更成為示範性的零碳活動，為期一個月的活動不但將全場的傳統燈泡改為LED燈泡，更將17日晚間的開幕儀式及民眾參與活動的總碳排放量註銷，成為零碳活動。

花蓮縣府誠摯邀請全國鄉親朋友，春節假期來花蓮走春，欣賞「全台最美燈會」，與家人共同感受「繁花盛開・百花齊放」的美好，分享這場充滿希望與溫暖的燈會盛宴！

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