性侵猥褻6童200次！毛畯珅無悔意「恐會再犯」　延長羈押2個月

記者郭玗潔／台北報導

男子毛畯珅在母親開的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員，他涉嫌在2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，一審認定他對6名女童下手，犯行超過200次，重判有期徒刑28年。案經上訴，高等法院二審審理後，將毛男加重判有期徒刑28年8月。由於毛的羈押期限將於2月13日期滿，台灣高等法院宣判後，日前也裁定將毛延長羈押2月。

▲幼兒園狼師毛畯珅二審仍遭重判，他出庭時態度相當高傲，瞪視記者。（資料照／記者吳銘峯攝）

毛男現年約30歲，出身幼教世家，自己是大學社工系畢業。他2021年9月退伍後就在母親經營的幼兒園擔任教保員，別名「ADY哥哥」。然而毛男工作不到1年，2022年7月間就出現他疑似侵犯兒童的傳言，但苦無證據，直到

2023年7月間，有女童向家長反映，稱毛男藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子就範，還命令被害女童不能告訴別人。家長緊急報警處理，全案因此爆發。

一審台北地院審理後，認定毛男對6名幼童性侵、猥褻、拍下不雅照，其中有2名幼童更是分別遭侵犯100次以上，總計毛男共犯下224個罪名，一審總計判處刑度1252年，應執行有期徒刑28年。案件上訴第二審，高等法撤銷改判，將毛男加重判有期徒刑28年8月。可上訴。

此外，毛畯珅從去年9月13日執行羈押，並禁止接見通信，而後在11月27日裁定解除禁止接見通信，並從12月13日起延長羈押2月，羈押期間即將在2月13日屆滿。

但台灣高等法院認為，毛畯珅多次、長時間、密集對於幼兒園內多名幼童做出加重強制性交、加重強制猥褻、以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像等犯行，不僅有逃亡之虞，也有反覆犯罪的疑慮，且至今毛沒有表現出任何反省後悔的樣子，犯行情節嚴重危害社會治安，15日裁定毛畯珅羈押期間自今年2月13日起，再延長2月。