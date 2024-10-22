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社會 社會焦點 保障人權

毛畯珅公園商場偷拍306幼童性影像！檢批「暗黑齷齪」史上最惡

▲▼幼兒園狼師毛畯珅，高等法院二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲檢察官起訴毛畯珅除在幼兒園性侵幼童，還在公園、商場等處隨機尋找偷拍獵物。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦教保員毛畯珅涉嫌性侵幼童案，發現毛畯珅持有的數百部幼童性影像中，除了幼童遭毛畯珅侵犯的過程外，另有306部影像是毛畯坤在餐廳、商場、公園偷拍幼童裙底風光等私密影像，還有幼童在園內更衣的畫面，檢察官起訴痛批毛畯珅視他人身體隱私如獵物，於光天化日之下，行暗黑齷齪之事，是《兒少性剝削防制條例》施行以來最嚴重犯行。

毛畯珅從2021年4月起，在母親經營的托嬰中心擔任托育人員，7、8月起兼任幼兒園的教保員，負責照護2間幼保機構的幼童，同時負責管理機構內檢視器材，有時擔任接送幼童的司機工作，毛畯珅就利用職務之便，在機構內對幼童伸出狼爪。

全案起因於2022年寒假期間，1名女童回家睡前告訴母親：「老師伸我褲子」，女童母親立即向台北市婦幼隊報案，並在警方指導下，協助私訪其他家長，發現多名幼童有同樣遭遇，檢察官2023年8月間先起訴毛畯珅涉嫌性侵、猥褻6名幼童犯行，經法院一審判毛徒刑28年。

檢警持續把2次搜索查扣到的電腦、隨身碟、硬碟、手機、記憶卡進行數位鑑識，還原遭刪除的檔案，發現數百部幼童性影像，其中包括2021年10月到2023年7月間，毛畯珅在幼保機構內，對新查出身分的39名幼童性侵、猥褻過程，還有毛畯珅透過手機登入幼兒園監視器軟體，擅自下載園內幼童在教室更衣的性影像畫面。

▲▼網紅小商人曾自製看板公布涉嫌性侵女童的幼兒園園長之子毛男照片。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲網紅小商人曾自製看板公布毛畯珅照片，並放在事發幼兒園門口。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

另外，毛畯珅還涉嫌從2023年2月17日起，在行經的街道、餐廳、商場、公園等公共場所之際，伺機挑選對象，使用手機、針孔攝影機等設備趁機偷拍被害人性影像，雖然這些被偷拍的被害人身分不詳，但可明顯辨識出，有306部影像內主角未滿18歲。

檢警清查，毛畯珅除另外從網路下載兒少影像外，並沒有將自己偷拍影片流出，痛批毛畯珅身為教保員，應以扶助幼童健康成長為己任，卻為逞自身邪慾，利用幼童不求回報之善意及信任，佯作親暱，暗施魔爪，復趁機拍攝大量性影像，致令童真折翼，家長同遭重創，其痛難言，實不下撕心裂肺，所生危害至深且鉅。

尤其毛畯珅屢屢在各公共場所偷拍幼童或少女，視他人身體隱私如獵物，於光天化日之下，行暗黑齷齪之事，累計國內受害者高達數百名以上，其犯行令人髮指。檢察官考量毛畯珅無情戕害幼童身心，諸多家庭為此深陷沉重哀慟，迄今難以平復，且從1995年《兒童及少年性剝削防制條例》施行以來，實務上從沒出現觸法情節重於本案的幼童性剝削案例，暨參酌本案所涉刑事處罰規範立意及兒童權利公約相關指引，建請法院量處被告最重之刑罰。依《刑事訴訟法》規定，毛畯珅涉犯加重強制性交、加重強制猥褻、非法持有兒少性影像等罪嫌若成立，數罪併罰最重可處30年徒刑。

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