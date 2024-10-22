毛畯珅公園商場偷拍306幼童性影像！檢批「暗黑齷齪」史上最惡

▲檢察官起訴毛畯珅除在幼兒園性侵幼童，還在公園、商場等處隨機尋找偷拍獵物。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦教保員毛畯珅涉嫌性侵幼童案，發現毛畯珅持有的數百部幼童性影像中，除了幼童遭毛畯珅侵犯的過程外，另有306部影像是毛畯坤在餐廳、商場、公園偷拍幼童裙底風光等私密影像，還有幼童在園內更衣的畫面，檢察官起訴痛批毛畯珅視他人身體隱私如獵物，於光天化日之下，行暗黑齷齪之事，是《兒少性剝削防制條例》施行以來最嚴重犯行。

毛畯珅從2021年4月起，在母親經營的托嬰中心擔任托育人員，7、8月起兼任幼兒園的教保員，負責照護2間幼保機構的幼童，同時負責管理機構內檢視器材，有時擔任接送幼童的司機工作，毛畯珅就利用職務之便，在機構內對幼童伸出狼爪。

全案起因於2022年寒假期間，1名女童回家睡前告訴母親：「老師伸我褲子」，女童母親立即向台北市婦幼隊報案，並在警方指導下，協助私訪其他家長，發現多名幼童有同樣遭遇，檢察官2023年8月間先起訴毛畯珅涉嫌性侵、猥褻6名幼童犯行，經法院一審判毛徒刑28年。

檢警持續把2次搜索查扣到的電腦、隨身碟、硬碟、手機、記憶卡進行數位鑑識，還原遭刪除的檔案，發現數百部幼童性影像，其中包括2021年10月到2023年7月間，毛畯珅在幼保機構內，對新查出身分的39名幼童性侵、猥褻過程，還有毛畯珅透過手機登入幼兒園監視器軟體，擅自下載園內幼童在教室更衣的性影像畫面。

▲網紅小商人曾自製看板公布毛畯珅照片，並放在事發幼兒園門口。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

另外，毛畯珅還涉嫌從2023年2月17日起，在行經的街道、餐廳、商場、公園等公共場所之際，伺機挑選對象，使用手機、針孔攝影機等設備趁機偷拍被害人性影像，雖然這些被偷拍的被害人身分不詳，但可明顯辨識出，有306部影像內主角未滿18歲。

檢警清查，毛畯珅除另外從網路下載兒少影像外，並沒有將自己偷拍影片流出，痛批毛畯珅身為教保員，應以扶助幼童健康成長為己任，卻為逞自身邪慾，利用幼童不求回報之善意及信任，佯作親暱，暗施魔爪，復趁機拍攝大量性影像，致令童真折翼，家長同遭重創，其痛難言，實不下撕心裂肺，所生危害至深且鉅。

尤其毛畯珅屢屢在各公共場所偷拍幼童或少女，視他人身體隱私如獵物，於光天化日之下，行暗黑齷齪之事，累計國內受害者高達數百名以上，其犯行令人髮指。檢察官考量毛畯珅無情戕害幼童身心，諸多家庭為此深陷沉重哀慟，迄今難以平復，且從1995年《兒童及少年性剝削防制條例》施行以來，實務上從沒出現觸法情節重於本案的幼童性剝削案例，暨參酌本案所涉刑事處罰規範立意及兒童權利公約相關指引，建請法院量處被告最重之刑罰。依《刑事訴訟法》規定，毛畯珅涉犯加重強制性交、加重強制猥褻、非法持有兒少性影像等罪嫌若成立，數罪併罰最重可處30年徒刑。