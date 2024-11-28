園長之子毛畯珅性侵6童遭重判28年　二審坦承「摸了所有女童」

▲幼兒園狼師毛畯珅，到高法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子毛畯珅在母親開的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員，他涉嫌在2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，一審認定他對6名女童下手，重判有期徒刑28年。案經上訴，高等法院二審開庭後，毛男坦承「所有女童均有被他『摸』了」，但否認性侵。全案言詞辯論終結，訂於明年1月7日宣判。

毛男現年約30歲，出身幼教世家，大學社工系畢業後，自2021年3月起就在母親經營的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員。2022年爆發疑似對女童下手，但查無實證。到了2023年7月，有女童向家長反映，稱毛男藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子就範，還命令被害女童不能告訴別人。

家長大驚，報警處理。台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮，去月7月間就搜索幼兒園與毛男住處，查扣大量非法影像。毛男也因此遭羈押至今。檢方並於去年8月間依照「加重強制性交」、「加重強制猥褻」等多項罪名，首度毛男提起公訴。一審台北地院審理後，認定毛男性侵猥褻6名幼童，總計判處刑度1252年，並定應執行有期徒刑28年。案件上訴第二審。

高等法院二審針對本案兩度開庭，毛男出庭時，面對記者詢問的問題，全都不願回答；毛男還瞪視記者，態度高傲。由於他在案發後就被羈押，並禁止通信接見，目前他羈押期限將於12月12日屆滿，高院11月間提訊他時，就對是否延長羈押進行審理。

毛男當庭坦承，「所有女童均有被他『摸』了」，但他否認與女童們「性交」，僅承認犯下刑度較輕的「猥褻罪」。而法院審理後，認為毛男一審遭重判28年，很有可能畏罪潛逃、躲避刑罰執行，因此仍有羈押必要；但高院也認為，本案已經言詞辯論終結，證據、證人均已調查完畢，並無繼續禁止接見通信之必要，因此裁定毛男自12月13日起延長羈押2個月，但解除他的禁止通信接見。