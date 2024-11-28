　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

園長之子毛畯珅性侵6童遭重判28年　二審坦承「摸了所有女童」

▲▼幼兒園狼師毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）

▲幼兒園狼師毛畯珅，到高法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子毛畯珅在母親開的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員，他涉嫌在2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，一審認定他對6名女童下手，重判有期徒刑28年。案經上訴，高等法院二審開庭後，毛男坦承「所有女童均有被他『摸』了」，但否認性侵。全案言詞辯論終結，訂於明年1月7日宣判。

毛男現年約30歲，出身幼教世家，大學社工系畢業後，自2021年3月起就在母親經營的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員。2022年爆發疑似對女童下手，但查無實證。到了2023年7月，有女童向家長反映，稱毛男藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子就範，還命令被害女童不能告訴別人。

家長大驚，報警處理。台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮，去月7月間就搜索幼兒園與毛男住處，查扣大量非法影像。毛男也因此遭羈押至今。檢方並於去年8月間依照「加重強制性交」、「加重強制猥褻」等多項罪名，首度毛男提起公訴。一審台北地院審理後，認定毛男性侵猥褻6名幼童，總計判處刑度1252年，並定應執行有期徒刑28年。案件上訴第二審。

高等法院二審針對本案兩度開庭，毛男出庭時，面對記者詢問的問題，全都不願回答；毛男還瞪視記者，態度高傲。由於他在案發後就被羈押，並禁止通信接見，目前他羈押期限將於12月12日屆滿，高院11月間提訊他時，就對是否延長羈押進行審理。

毛男當庭坦承，「所有女童均有被他『摸』了」，但他否認與女童們「性交」，僅承認犯下刑度較輕的「猥褻罪」。而法院審理後，認為毛男一審遭重判28年，很有可能畏罪潛逃、躲避刑罰執行，因此仍有羈押必要；但高院也認為，本案已經言詞辯論終結，證據、證人均已調查完畢，並無繼續禁止接見通信之必要，因此裁定毛男自12月13日起延長羈押2個月，但解除他的禁止通信接見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／毛畯珅二審坦承「摸了所有女童」
快訊／低溫特報擴大7縣市！　平地急凍跌破10度
采盟獲2單位同意「只能定點合照」　董事長卻帶隊亂竄佔C位
「傑憲轉動巨大齒輪」　古林睿煬表態：想打國際賽
快訊／黃紹庭坦承犯行遭起訴！　1455萬全繳回
黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「未曝光照片」
巡山員深夜換攝影機電池　突頭部中彈倒地亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶救情郎！女衝銀行「貸款20萬當保釋金」　警及時阻詐

館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告：有無脅迫球員打假球

簡舒培、陳賢蔚按鈴申告館長賭博！怒轟：割開球迷傷口的兇手

網路男友喊「老婆」她暈船　女貸款30萬投資...警及時阻詐

轉任律師當上櫃藥廠獨董涉內線交易　前法官賺286萬判囚3年10月

園長之子毛畯珅性侵6童遭重判28年　二審坦承「摸了所有女童」

退伍前2天軍人為友出氣「滅火器重擊後腦」打死人　二審仍判13年

客人問上體育課「有沒有0.3」　櫃檯男回一句話被判關6個月

快訊／高市議員黃紹庭涉詐助理費遭起訴　吐1455萬檢求從輕量刑

自製名片掃QRCODE買毒！高雄豪宅藏喪屍煙彈分裝場　上億毒品遭扣

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

搶救情郎！女衝銀行「貸款20萬當保釋金」　警及時阻詐

館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告：有無脅迫球員打假球

簡舒培、陳賢蔚按鈴申告館長賭博！怒轟：割開球迷傷口的兇手

網路男友喊「老婆」她暈船　女貸款30萬投資...警及時阻詐

轉任律師當上櫃藥廠獨董涉內線交易　前法官賺286萬判囚3年10月

園長之子毛畯珅性侵6童遭重判28年　二審坦承「摸了所有女童」

退伍前2天軍人為友出氣「滅火器重擊後腦」打死人　二審仍判13年

客人問上體育課「有沒有0.3」　櫃檯男回一句話被判關6個月

快訊／高市議員黃紹庭涉詐助理費遭起訴　吐1455萬檢求從輕量刑

自製名片掃QRCODE買毒！高雄豪宅藏喪屍煙彈分裝場　上億毒品遭扣

性別風波又讓參賽權受質疑　林郁婷回應：勇於接受未來挑戰

小禎深夜哭了「感覺被遺棄」！淚掉不停…吐孤單心聲：最近發生滿多事

搶救情郎！女衝銀行「貸款20萬當保釋金」　警及時阻詐

房價高漲！　南台灣僅剩3個重劃區有2字頭預售屋

餐廳偷改食譜沒告知　女大生「吃下最常吃餐點」嚴重過敏死亡

台鹽前董座陳啟昱突投案　菊系人馬接連翻車引討論

僅需2小時航程　Solaire Resort帶你開啟馬尼拉心臟地帶的奢華旅遊新體驗

館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告：有無脅迫球員打假球

簡舒培、陳賢蔚按鈴申告館長賭博！怒轟：割開球迷傷口的兇手

麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

上課變上床！已婚健身教練劈2女學員

即／國1北新竹段連2撞！嚴重紫爆回堵5K

即／高市議員黃紹庭涉詐助理費遭起訴　繳回1455萬

即／台中公捷處長性騷6女下屬！　2大過免職退休金沒了

館長做球版稱當年沒運彩！球評揭5大差異

陳啓昱投案傳「高雄仲裁者」策劃　黑道下追殺令

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

快訊／台中公捷處長「性騷6女下屬」遭重懲！　4大原因曝光

快訊／沈慶京站起來了！北檢提審備輪椅未使用

彰化爆偵查佐輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」

惡火奪7命！嫌自豪比鄭捷厲害：破紀錄

北市國小男師驚傳偷拍女學生！

更多熱門

相關新聞

桃園軍人打死人案　二審仍判13年

桃園軍人打死人案　二審仍判13年

桃園市李姓男子去年7月間，與幾名友人在釣蝦場歡唱飲酒，席間巧遇女性友人的前男友，雙方起了口角，最後李男抓起滅火器暴打對方，對方傷重不治。檢方起訴後，桃園地方法院一審由國民法官審理，將他判刑13年。案件上訴二審高等法院，高院28日駁回上訴，維持13年的刑度。可上訴。

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

即／縱火害7死2重傷　佛堂慘案兇手無期定讞

即／縱火害7死2重傷　佛堂慘案兇手無期定讞

G7外長會議聯合聲明　強調台海和平重要性

G7外長會議聯合聲明　強調台海和平重要性

台北校園「800件霸凌通報」成案僅10%　綠議員轟：教育局形同虛設

台北校園「800件霸凌通報」成案僅10%　綠議員轟：教育局形同虛設

關鍵字：

法律人權幼兒園狼師毛畯珅性侵猥褻拍照高等法院二審

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

林昱珉爆返台「先入伍服役」

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

第一眼看到人頭還是大手？

約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面