總刑期1252年！「北市幼兒園」毛畯珅染指20幼童　高院17日開庭

▲幼兒園狼師毛畯珅涉嫌性侵6女童，一審重判28年。（圖／記者黃哲民攝）

記者記者閔文昱／綜合報導

台北市信義區「培諾米達幼兒園」在2023年爆出狼師案，幼兒園園長的兒子毛畯珅，前後對至少20名幼童進行性侵和猥褻，並拍攝超過600部侵犯幼童的影像，台北地院8月16日判處毛畯珅有期徒刑28年，目前羈押中。案經上訴，台灣高等法院將在17日下午2點55分首開庭。

毛畯珅被控於2022年7月11日至2023年7月10日間，在其任職的幼兒園內對未滿7歲的6名幼童實施性侵、猥褻行為，並且拍下影片保存。檢方認為毛畯珅身為教保員，卻利用工作、職務機會性侵多名幼兒，其犯行惡性重大，因此建請法院從重判決。

▲毛畯珅一審遭重判28年。（圖／記者黃哲民攝）

在審理過程中，台北地院傳訊證人即被害人、被害人父母、幼兒園老師、專家證人即心理諮商師，及勘驗被害人父母所拍攝被害人揭露本案的對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面、被告另案遭搜索扣得之兒童性影像檔案，並稽核被害人之驗傷單、心理諮商報告等事證，判定毛畯珅不僅對6名幼童強制性交、強制猥褻，還違反對方意願拍攝性影像。

法院在判決中指出，毛畯珅家境及學識均良好，且具幼兒保育之專業知識背景，深知有幼童於學齡前身心發展健康之重要性，明知本案被害人均屬未滿7歲，並無同意或拒絕之性自主能力，竟為滿足自己之性欲犯案，時間長達1年之久、被害人數眾多，犯罪情狀惡性重大，且各被害人造成身心創傷甚鉅，犯後態度相當惡劣。

台北地院判定，毛畯珅共侵犯6童，對其中3童犯下11項加重強制性交罪，又對其中4名幼童，犯下207項加重強制猥褻罪，另對4名幼童犯下6項違反意願使兒童被拍攝性影像罪。共犯224罪，判刑累積刑度達1252年6個月，合併判刑28年。案經上訴，台灣高等法院將在本月17日下午2點55分首開庭。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。