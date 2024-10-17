性侵6幼童遭重判28年　幼兒園狼師毛畯珅二審首出庭態度高傲

記者吳銘峯／台北報導

男子毛畯珅涉嫌在母親開的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員，2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，一審認定他對6名女童下手，重判有期徒刑28年。案經上訴，高等法院二審17日首度開庭審理，毛男被提訊時，不回應記者的問題，還瞪視媒體，態度高傲。

▲幼兒園狼師毛畯珅，高等法院二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

毛男現年約30歲，出身幼教世家，自己是大學社工系畢業，2021年3月起就在母親經營的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員。2022年就爆發他疑似對女童下手，但查無實證。到了2023年7月，有女童向家長反映，稱毛男藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子就範，還命令被害女童不能告訴別人。

家長大驚，報警處理。台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮，去月7月間就搜索幼兒園與毛男住處，查扣大量非法影像。毛男也因此遭羈押至今。檢方並於8月間依照「加重強制性交」、「加重強制猥褻」等多項罪名，對毛男提起公訴。

案件起訴後，台北市政府於去年9月間對幼兒園裁罰60萬元，10月1日起更廢止幼兒園設立許可。北市府也在今年（2024年）3月公布行政調查結果，但未揭露幼兒園全名。不過監察院認為北市府作法慢半拍又自相矛盾，更讓外界誤解，以為市府變相包庇加害人。監察院在今年7月16日直接公布毛男與幼兒園全名。

事件爆發後，引發社會譁然。台北市長蔣萬安與前市長柯文哲都為本案公開道歉，更有多位民代狂批道歉不能了事，應把真相還給家長等，還有人到幼兒園舊址噴漆、開車衝撞大門洩憤等等。至於案件審理部分，一審法院認定毛男性侵6名兒童，重判有期徒刑28年。

案經上訴，高等法院17日首度開庭審理。毛男被提訊時，面對記者詢問「性侵還敢抬頭」、「性侵20名女童你有什麼話要說嗎？」毛男全都沒有回答，還瞪視記者，態度高傲。由於採不公開審理，庭訊內容不得而知。另外毛男還涉嫌性侵猥褻多名女童，目前仍由台北地檢署偵辦中。