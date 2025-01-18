小五男童沒寫作業被罵！　「太委屈」氣到報警檢舉父親藏毒

▲男童報警舉報父親藏毒。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

中國大陸銀川市永寧縣一名小學生於日前因未完成作業，被父親嚴厲譴責後，竟一氣之下離家出走，跑到一家商店借了手機撥打110報警，檢舉父親在家中私藏罌粟殼。隨後警方趕抵現場，在其家中找到8個罌粟殼，並將男童父親帶走。目前警方已將案件移交禁毒大隊進一步處理。

據陸媒報導，此事發生於1月9日寧夏回族自治區銀川市永寧縣楊和四期，當天小學五年級的10歲男孩因沒有完成作業，被父親嚴厲譴責後，感到相當委屈，一氣之下跑出家門，找到一家商店借了手機撥打110報警，檢舉父親在家中私藏罌粟殼。

警方獲報後，隨即找到在商店的男童，隨後警方帶著男童到家中進行搜查，在其家中陽台找到8個罌粟殼。對此，男童父親表示懊悔，並承認是為了治病私藏，隨後他被警方帶回警局，案件已移交禁毒大隊進一步處理。

罌粟也叫鴉片罌粟，是製取鴉片的主要原料，其提取物也是多種鎮痛劑的來源，例如嗎啡，因罌粟有用作毒品的危險，卻又有製作藥物和生產罌粟籽作食物的價值，所以在世界部分國家以法律規管種植，未經許可種植者則犯法。

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