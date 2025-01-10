小心荷包！彰化去年檢舉違停5751件　「10大違規嚴重路段」出爐　

▲彰化檢舉違停，彰化高鐵站區居冠。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

縣警局交通隊今天公布十大違規停汽機車檢舉路段，據統計，去年檢舉件數高達5751件，其中最令人意外的是以田中鎮高鐵二路以841件奪冠，鄰近彰基旭光路及靠近台鐵員林車站民權街緊追在後，顯示搭乘高鐵及火車上下班民眾違停佔多數，路段又以集中在彰化市和員林市為主，顯示人口密集區違規停車問題嚴重。

十大違規路段依序為：田中鎮高鐵二路841件、彰化市旭光路799件、員林市民權街790件、彰化市辭修路606件、員林市中山路二段553件、彰化市博愛街543件、彰化市三民路460件、彰化市中正路二段457件、員林市中正路360件、彰化市曉陽路342件，可見人口愈密集都會區，遭檢舉違規停車的機率就愈高。

▲員林車站附近機車違停遭檢舉高居第3名。（圖／警方提供）

交通隊初步分析，10大違規檢舉路段幾乎落在彰化市及員林市，且違規行為以人行道、併排臨停佔大多數，不論是高鐵站區或是員林車站旁都有停車場，彰基旭光路，不少民眾為了看診及洽公所需，但民眾為了方便寧願將機車停在路邊或是人行道上阻礙通行，警方一旦接獲通報都會前往取締開單製發。

▲彰化檢舉違停去年高達5751件。（圖／警方提供）

警方表示，依據道路交通管理處罰條例，人行道違停及紅線違停處以600元至1200元以下罰鍰，汽車併排停車則開罰2400元。警方呼籲民眾勿為求方便違規停車，而危及他人生命安全。

序號 地點 違停件數 1 田中鎮高鐵二路 841件 2 彰化市旭光路 799件 3 員林市民權街 790件 4 彰化市辭修路 606件 5 員林市中山路二段 553件 6 彰化市博愛街 543件 7 彰化市三民路 460件 8 彰化市中正路二段 457件 9 員林市中正路 360件 10 彰化市曉陽路 342件

▲彰化檢舉違停10大路段。（圖表／記者唐詠絮製）