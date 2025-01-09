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只有國小體育課「會玩1運動」　萬人超討厭：打斷手指2次

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫,停課。（圖／記者李毓康攝）

▲不少人驚恐回憶，玩躲避球超容易受傷。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人對於玩躲避球，感到恐懼又害怕。一名網友則直呼，為何只有國小會打躲避球，國中後幾乎沒有這項運動了。文章曝光後，引來萬人直言太恐怖，「高年級的躲避球已經是兇器等級了」、「我國小躲避球打斷自己手指兩次，真是充滿回憶碎片的童年」。

一名網友在Threads有趣發問，「為什麼只有國小體育課會打躲避球？」不僅如此，而且只有國小中午會刷牙。

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文章曝光後，引來萬人搖頭直呼，「因為再打下去，少子化會越來越嚴重」、「最討厭就是躲避球，完全不知道這在幹嘛，就只是看誰比較會拿球砸人」、「高中如果有躲避球課，我會直接請假」、「一生恨躲避球，國小畢業時開心的事之一是可以永遠遠離躲避球」、「希望可以廢掉躲避球，因為我被打到懷疑人生」、「躲避球可以取消嗎？打到人才算出局我覺得很暴力，通常5年級有些人力氣真的很大，被打到真的很痛 」、「高年級的躲避球已經是兇器等級了」。

不少苦主也因此受傷，「超討厭躲避球，玩到最後都會失心瘋越打越大力，小學五六年級的老師把體育課通通拿去上躲避球，有空堂也是打躲避球，自己在旁邊涼！有一次被打到肚子超痛真的恨死躲避球了！明明就是很危險的運動，到底有什麼好玩的」、「我國小同學（女生）玩躲避球玩到手骨折」、「我國小躲避球打斷自己手指兩次，真是充滿回憶碎片的童年」。

事實上，根據《中華民國躲避球協會》資料提到，台灣光復之初，國家社會經濟困難，有鑑於學校經費短缺，經濟實惠、簡單易學的躲避球運動被極力倡導，民國41年，第一屆國民小學躲避球錦標賽在新竹市舉辦，而到了民國80年，躲避球正式納入國民小學運動會的比賽項目，而這項運動也掀起一波新高潮；不過，它的安全性屢受質疑，多年來一直有批評聲浪，不少家長認為，應該要廢止這項運動。

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