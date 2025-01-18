王鴻薇提案大砍1億消防裝備預算　消防員工作權益促進會盼懸崖勒馬

▲王鴻薇提案大砍消防預算。（圖／翻攝網站）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會期進入尾聲，最後的重頭戲是114年度中央政府總預算審查，國民黨日前接連拋出數千件大砍預算的提案，其中藍委王鴻薇提案，將消防署消防救災業務預算中，包括新式頭盔防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練等支出，以「是否為未來戰爭災害做準備」為由大砍1億。對此，消防員工作權益促進會17日發聲明表示，請王委員懸崖勒馬，勿把基層消防員及民眾安全做為政治鬥爭工具。

立法院會昨（17日）處理中央政府總預算案「通案刪減部分」，朝野也為此進行表決大戰，最終在國民黨、民眾黨立委聯手合作下，總刪減數939億元7,500萬元，其餘個別委員提約800案，待下周一院會處理。而藍委原所提三千多案引起民怨沸騰，黨團連日開會討論，近兩日接連撤案，預計下周院會處理提案數將大減。

其中，王鴻薇一項提案案由指出，針對消防署及所屬預算案第2目「消防救災業務」項下「加強救災救護工作」辦理韌性國家醫療整備計畫編列預算2億5,636萬8,000元。該計畫為新增計畫，為辦理消防人員含頭盔之防護設備，戰術緊急傷患救護訓練，令人疑慮是否為未來戰爭災害做準備、造成社會疑慮，因此，提案減列預算1億元。

對此，消防員工作權益促進會聲明表示，消防隊存在的目的，本來就是搶救災害，現代社會中災害種類日益多元，傳統的火災、救護案件已越來越常見複合犯罪、暴力等因子，消防人員執勤時遭遇暴力危害屢見不鮮，戰術救護能力不只是因應戰爭，在承平時期亦為急需。

聲明指出，立法委員王鴻薇於日前提案消防署減列包含消防人員防護裝備、戰術緊急救護訓練在內之計劃經費一億元，實非妥當，況且政府機關就算是因應戰爭準備，亦無任何不妥，請王委員懸崖勒馬，勿把基層消防員及民眾安全做為政治鬥爭工具。

消防員工作權益促進會也呼籲內政部消防署，務必針對我國最大武力威脅，解放軍5.8mm口徑步槍彈制定防彈背心規格，勿重蹈國軍抗彈板在海外實測一槍貫穿覆轍。