被國民黨點名罷免當議員練兵場　吳沛憶：我一定勇於面對

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委吳沛憶被國民黨點名罷免，北市黨部更表態，要把吳沛憶罷免案當作下屆國民黨市議員選舉的練兵場，邀請各選區跨區空降來到中正萬華。對此，吳沛憶今（18日）受訪時表示，把罷免的公民行動當作國民黨的練兵武器，對中正萬華非常不尊重。應該要提出正當理由，尤其是區域立委，要提出跟地方權益相關的訴求，如果有報復性罷免挑戰，自己也一定勇於面對。

吳沛憶今出席寒冬送暖助弱勢，白米愛心捐贈儀式活動，會後也接受媒體聯訪。對於近日總預算爭議，國民黨批評，行政院錄影片要跟在野黨對幹。對吳沛憶表示，立法院正在審查行政院這年度總預算，行政院、各部會該負責任跟國人說明預算花在哪、用在哪，民眾有權利知道，當立法院在野黨有不同意見，尤其大幅刪減總預算的時候，民眾也有權利知道到底哪些錢被刪除、會受到影響到。

雖然藍營點名罷免，但今日白米捐贈活動，仍有許多里長到場支持，吳沛憶表示，這個在地公益活動每年一度、連續多年，不管什麼氛圍都持續在社區中把該做的事做好，自己不是軟弱的人，遇到挑戰也不會退縮，但民代的職責應該帶給國家社會穩定跟安定，不該帶頭作亂，成為社會亂源，這對不起市民。

吳沛憶表示，如果有報復性罷免挑戰，她一定勇於面對，但更加希望，所有中正萬華的政黨，可以把市民權益放在第一優先。

吳沛憶指出，看到國民黨市黨部公開說，要把中正萬華吳沛憶罷免案當作下屆國民黨市議員選舉的練兵場，邀請各選區跨區空降來到中正萬華，把罷免的公民行動當作國民黨的練兵武器，對中正萬華非常不尊重。

吳沛憶強調，罷免是公民權利，應該要提出正當理由，尤其是區域立委，要提出跟地方權益相關的訴求，不是政黨操作選舉，跨區每個想選議員的新人，國民黨都分發來中正萬華，先來罷免吳沛憶、蹭流量、爭取媒體曝光。罷免案結束後再拍拍屁股走人，回自己的選區參選，這對在地居民非常不尊重。

