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環境部加嚴SRF戴奧辛、重金屬標準　禁止進口「洋垃圾」為料源

▲▼環境部今天發布SRF白皮書暨管理辦法，並強調絕不進口洋垃圾做為料源。（圖／環境部提供）

▲環境部今發布SRF白皮書暨管理辦法，對重金屬加嚴管理，強調絕對不進口洋垃圾做為料源。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（14日）公布SRF（固體再生燃料）白皮書暨管理辦法。環境部表示，去年作為SRF料源約34.2萬公噸，預估既有與潛在料源可達91.4萬公噸，透過新辦法將對戴奧辛、汞、重金屬等進行加嚴管理，絕對不會進口洋垃圾做為料源，台灣是全球唯一禁止進出口SRF料源國家，預計草案最快將在除夕前公告。

根據SRF白皮書摘要，國際間積極推動廢棄物燃料化技術，將非有害且適合燃燒的廢棄物，包括廢塑膠、廢橡膠、廢木材、廢纖維、動植物性渣類及一般垃圾等，經過分選、破碎、混伴等程序，轉製成「SRF」。而歐盟、日、韓等推動SRF的國家，原料來源多涵蓋廢塑膠與廢橡膠，藉由其高熱值及燃燒特性，作為SRF料源。

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環境部繼去年9月公布全國66家SRF廠商體檢結果後，今天在部長彭啓明主持下，召開「SRF白皮書」與「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」發布記者會，說明將提升法規管理位階，強化轉廢為能的管理。

▲▼環境部今天發布SRF白皮書暨管理辦法，並強調絕不進口洋垃圾做為料源。（圖／環境部提供）

▲▼環境部今天發布SRF白皮書暨管理辦法，對戴奧辛、汞、重金屬等加嚴管理。（圖／環境部提供）

▲▼環境部今天發布SRF白皮書暨管理辦法，並強調絕不進口洋垃圾做為料源。（圖／環境部提供）

根據SRF白皮書，113年作為SRF料源量約34.2萬公噸，預估既有與潛在料源可達91.4萬公噸；以113年申報量估算，台灣SRF產業年產值可達新台幣7.28億至16.43億，未來規劃輔導提升產品品質，以提升其價值。另去年SRF製造產量27.36萬公噸，預估今年製造量能約35至37萬公噸。

彭啓明表示，SRF過去爭議不斷，去年他上任後籌組SRF營運體檢輔導團，在全台66家業者中，約有14家廠商將退場。新的SRF管理辦法，環境部針對料源管控、製程管理與品質方法等方面加嚴，像是SRF的氯汞含量取消第5級，也就是氯和汞含量最多只能占1.5%和0.1%，台灣是全球唯一禁止進出口SRF料源國家，所以環境部不會進口洋垃圾作為料源。

此外，彭啓明表示，像是重金屬和戴奧辛等空氣汙染物，則比照大型焚化爐排放標準，每年檢測頻率也將由1次提高到4次，同時接軌法國、奧地利等國家做法。彭啓明也重申，100億的綠色成長基金沒有投入SRF產業。

環境部指出，SRF管理辦法最快在除夕前（1月28日）公告，在公告後，將會給予業者1年緩衝進行改善；至於SRF白皮書則會再彙整各方意見後，預計今年4月底前發布正式版本。

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