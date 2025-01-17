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四接環評再闖關　謝國樑現身喊話：專業審查保護基隆人權益

▲▼台電第四天然氣接收站環評第6次初審今天在環境部舉行。（圖／記者許敏溶攝）

▲台電第四天然氣接收站環評第6次初審今天在環境部舉行。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台電第四天然氣接收站環評第6次初審今（17日）舉行。環團表明反對，認為四接影響基隆生態與重要產業及市民生活甚鉅，更可能威脅基隆港營運與國防安全；基隆市長謝國樑則表示，已彙整完整資料來跟環評委員說明，期望環評委員本著專業與兼顧市民權益審查，基隆市府也會依法行政，尊重環評委員審查。

眾所矚目的台電基隆協和電廠第四天然氣接收站（四接），今天上午召開第六次初審會議。四接環評案從2020年起審查，上一次環評為2023年7月，當天曾因環評委員被安排到另一間會議室而遭抗議黑箱，隨後決議擇期再審，再歷經環評委員改選，這也是新的環評委員上任後首次面對四接環評。

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儘管環境部長彭啓明強調沒有預設立場，但守護外木山行動小組等環團，今天一早就針對協和電廠更新改建及其附屬設施第四天然氣接收站填海造地案，質疑會影響基隆生態與重要產業及市民生活甚鉅，更可能威脅基隆港營運與國防安全。

環團針對「國防安全議題、航安議題、法制面」等幾大重要面向提出說明，並針對台電公司提送的《協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書》，整理出多項開發單位提出與法律抵觸、與事實不符、嚴重錯漏或有欠周全的調查內容、規劃或論述。

▲▼台電第四天然氣接收站環評第6次初審今天在環境部舉行。（圖／記者許敏溶攝）

▲謝國樑（左一）希望環評委員以市民權益與環保及產業發展，對四接環評進行專業審查。（圖／記者許敏溶攝）

基隆市長謝國樑表示，四接環評攸關基隆市的生態環境、市民安全與產業發展，感謝台電這段時間對於基隆市的電纜地下化、青年電動機車及全市大型公車電動化給予協助，但是電廠的改建，攸關到基隆市民的生命財產，更影響未來航港與生態變遷，各局處都有彙整完整的資料來跟環評委員說明，希望環評委員本著專業、環境保護與產業發展及基隆市民的權益，好好進行審查，基隆市府也會依法行政，尊重環評委員的審查。

台電今天也針對四接環評提出第五次修正版說明，指台電也針對天然氣接收站替代方案進行詳細評估，但替代方案都有其困難性，填海造陸興建天然氣仍是最適合方案，且基隆處於容易受颱風與東北季風影響區域，無法以浮動式天然氣接收站作為永久接受站。另為確保航運安全，已經執行真實操船模擬及平面水工模擬試驗，並經過第三方驗證。

原本環境部限制正反雙方只能各有10人發言，但在環團認為今天會議排了一整天，時間非常充裕，不應限制各有10人發言，隨後開放有登記的45人都可發言。預計今天上午進行登記民眾發言，下午進行相關議題討論，最後由專案小組做成結論。

謝國樑在發言時則表示，希望台電針對安全做最高程度把關，包括儲氣體安全問題，雖然台電表示全球幾百個案例沒有發生問題，但根據環團提供資料，2022年在德州，曾發生過天然氣出口設施發生意外，希望環評委員詳加調查，若威脅到市民安全，拿出最高標準為市民把關。

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