川普元首肖像照曝光！　皺眉神似2年前司法檔案照

▲川普將於20日就任,就職前夕發布的最新元首肖像照(右)。(圖/翻攝自X)



文/中央社

美國總統當選人川普即將於20日就任,就職前夕發布的最新元首肖像照顯示,無論表情或頭部角度,都呈現出近似於2023年警方拍攝的嫌犯口卡照。

I love the symbolism here, how similar Trump's Inauguration portrait resembles his mugshot. It perfectly captures the epitome of our Great American Comeback!