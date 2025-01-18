川普元首肖像照曝光！　皺眉神似2年前司法檔案照

▲川普將於20日就任，就職前夕發布的最新元首肖像照（右）。（圖／翻攝自X）



文／中央社

美國總統當選人川普即將於20日就任，就職前夕發布的最新元首肖像照顯示，無論表情或頭部角度，都呈現出近似於2023年警方拍攝的嫌犯口卡照。

I love the symbolism here, how similar Trump's Inauguration portrait resembles his mugshot. It perfectly captures the epitome of our Great American Comeback! ???????????????????????? pic.twitter.com/xLcBSohFhi — End The TDS Lunacy ???????? (@DerangedLibs2) January 16, 2025

英國新聞台天空新聞網（Sky News）報導，在這張最新發布的官方元首肖像照中可以看到，盯著鏡頭的川普表情嚴肅、有點皺眉頭，藍色西裝的翻領上別著美國國旗造型的徽章。

川普為元首照擺出的姿勢與2023年8月喬治亞州當局拍攝發布的知名檔案照相似。他當時遭控密謀推翻喬治亞州2020年總統大選結果。

那使他成為首位被拍下口卡照的美國前總統。至於川普新的元首肖像照與嫌犯口卡照雷同是否出於故意則不得而知。

在同時發布的川普副手范斯（J.D. Vance）新肖像照中，呈站姿的這位前陸戰隊員雙手交叉，微笑面對鏡頭。

20日就職大典籌備工作進入最後階段，兩人為此拍攝這組照片，同時以「官方照片發布－他們幹勁十足」（Official Portraits Released - And They Go Hard）為標題，搭配烈火的表情符號，透過電郵發送各大媒體。

另外3位前總統，包括歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）與柯林頓（Bill Clinton）可望出席就職大典。