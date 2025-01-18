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代銷雙雄年營收破百億創高　認2025房市「2季後才明朗」

▲▼都廳大院。（圖／記者項瀚攝）

▲代銷雙雄海悅、愛山林2024年營收亮眼，皆突破百億元大關，齊創歷史新高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

代銷雙雄海悅、愛山林2024年營收亮眼，皆突破百億元大關，齊創歷史新高。展望今年房市，海悅表示，買賣雙方共識已逐漸靠攏，「新平衡價格」共識已萌芽。愛山林表示，房市不會像過去那樣不斷加價，將回歸正常市場、趨向平衡。

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據《台灣股市資訊網》資料，2024年愛山林（2540）營收111.6億元，年增37.7%，並創歷史新高紀錄。去年，愛山林代銷事業賣出千億元案量，指標大案包括「宏道新竹帝寶」、「都廳大院一、二期」都各自賣出百億量體，另外還有自建案板橋「帝景3號」、「帝景5號」完工入帳認列營收。

展望今年，愛山林代銷事業將再推出2307億元，其中規模最大的是中和「左岸明珠」，該案總銷高達388億元，同時也是合建案，愛山林占46%。

值得關注的是，愛山林近年積極布局自建案，將開始收穫成果，明年預計交屋個案的合計總銷達147億元，包括屏東「花園帝寶」、三重「市政官邸1號」、新竹「新竹帝寶8-1、8-2、8-3」。

展望2025年房市，愛山林表示，對整體市場的看法「審慎保守」，前2年房價漲幅較大，若缺乏公共建設、就業機會，生活機能也尚未到位的地區，現在海水退了，市場冷靜之後，就會稍微有點沈澱，當前業者與客戶都處於觀察階段，應該要再1~2季後，才會比較明朗。

不過，愛山林表示，2025年房市仍會維持一定的量能，但不會像過去那樣不斷加價，將回歸正常市場、趨向平衡，前期稍微冷淡一點，中後期就會有所回溫。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲海悅、愛山林2024年營收表現。（表／記者項瀚製）

2024年海悅（2348）營收100.4億元，年增29.5%，也創下歷史新高。海悅目前全台在手代銷案總銷約4850億元，其中已接案、將陸續推出的案量達3300億元，代銷本業業績來源無虞，指標大案包括新潤「新潤會稽段案」、台中「亞昕洲際、榮德段案」、台南「聯上豐實」。

海悅目前銷售中的指標案包括，基隆「白天鵝安幔」、中和「大同新紀元」、台南新市「曦湖」。海悅觀察：「這些建案買賣雙方對房價有共識基礎，房市交易仍將有效率，且帶有成交量的表現。」

除了代銷本業，海悅也積極投入投資收益項目，2025年將進入回收期，像是南港「擎天森林」建案將於Q1進入完工交屋作業，另外還有新北「A3光點」、台中「南悅豐映」、高雄「達麗未來市」，合計4大案預期營建收入約66億元。

展望未來房市，海悅表示，在央行新的選擇性信用管制政策下，不動產買賣回歸市場交易機制，買方購屋意願仍在，賣方也漸傾向加快完成交易，買賣雙方共識已逐漸靠攏，「新平衡價格」共識已萌芽。

海悅特別強調：「能帶入就業人口居住需求的科技產業發展重鎮，以及具軌道經濟效益的低基期首購市場，都是房市未來潛力發展區。」

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