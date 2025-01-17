春節要來了　她失業2個月「投履歷全GG」崩潰：超怕回家過年

▲女網友失業2個月，投履歷全都收到無聲卡，求助喊「超怕回家過年」。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／趙蔡州報導

農曆春節親戚大團圓，免不了相互關心近況，但有些長輩的關心，真的讓人壓力很大，有一名女網友求助，她2個月前失業，至今都找不到新工作，如今春節過年即將到來，讓她真的不知道該怎麼面對，也好奇「還在待業的大家，過年打算怎麼辦呢」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，她目前已經待業2個月了，過年前工作真的是非常難找，儘管她不斷投履歷，但都只有收到無聲卡，失業的事情她不敢告訴任何人，最近一直很怕家人問起工作，就算被問也是隨意的帶過，「我更怕過年回家，完全不知道怎麼應對」。

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原PO也透露，她原本打算找一個可以在過年期間上班的短期工讀，她就有理由可以不回家過年了，至少逃過最多親戚在的時候，然而現在好像蠻多學生也都在做短期工讀，幾乎每一家都跟她說已經招滿了，讓她非常無奈，也好奇「還在待業的你們，過年打算怎麼辦呢？」

貼文一出立刻引發網友熱議，絕大部分網友都建議、鼓勵原PO不需要焦慮，「幹嘛焦慮，我去年六月裸辭到現在還在休息，親戚問你，就回說還在休息啊」、「生活是你的，硬找一個不適合的工作壓力大的是你，慢慢來」、「若沒有經濟壓力，真的不要急，好好找自己想要的」。