苦等12年黃麟凱伏法！王爸謝：正義來了　女兒卻憂被廢死盯上

記者黃哲民、黃宥寧／台北報導

法務部長鄭銘謙簽准任內首件死刑執行令，昨（16日）深夜槍決定讞死囚黃麟凱，遭廢死聯盟抗議違法執行、其心可鄙等語，死者家屬王爸爸則肯定「正義終於來了」，但據了解，王家3個女兒多年來其實不贊成父親多年來拋頭露面催促政府執行死刑，主因是不想被主張廢死的人當成目標。

▲王爸爸昨（16日）晚等候黃麟凱槍決進度時，拿著和遇害小女兒的合照感慨「揪甘苦欸」。（圖／記者黃宥寧攝）

王爸爸與妻子育有4位女兒，遭黃麟凱殘忍絞殺的是老么，2013年10月遇害時，年僅19歲，而被王爸爸稱為這輩子唯一摯愛的妻子，也枉死在黃麟凱繩下，享年47歲。

▲黃麟凱殺死王家母女，2017年被判死刑定讞，曾聲請釋憲企圖躲避被執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

現年31歲的黃麟凱號稱最年輕定讞死囚，是去年（2024年）總統賴清德就職、新政府上任，以及憲法法庭判決大幅限縮死刑適用範圍後，被執行死刑首例。昨晚10點03分被槍決前，王爸爸盯著電視新聞報導不停轉台追進度，甚至焦慮地喃喃自語「會不會不執行了」，他多年前從三重區事發地搬到八里區獨居，靠近妻女長眠的納骨塔，也方便從事水泥車司機的工作。

3個女兒仍住在三重老家附近，昨晚看見媒體直播爸爸在家邊等執行消息邊受訪畫面，傳訊息要爸爸戴上口罩與帽子保持低調，要他簡單講2句就好，「不要多講、不要亂講」，可以看出即使身為被害人家屬，女兒們仍不贊成父親高調受訪，也不願在鏡頭前露面陪伴父親，儘管只是希望政府依法執行槍決。

▲黃麟凱（中）殺人犯行被判決認定泯滅人性，但死者家屬卻擔心若高調曝光，可能被廢死團體盯上。（圖／記者陳豐德翻攝）

女兒們的心情，其實是顧慮爸爸和她們被廢死團體盯上。2017年7月，王爸爸在黃麟凱判死定讞後，和3個女兒到納骨塔祭告遇害的妻女，一家人首度在媒體前露面，王爸爸當時說常會夢到妻女2人、很難過，他把兇手終於判死定讞的消息告訴妻女，默禱妻子牽好小女兒一路好走，並喊話「希望法務部長趕快簽署死刑，趕快拿去槍斃！」這一等，轉眼就是7年半。

相較於爸爸長年奔走疾呼，3個女兒明顯抗拒受訪。長女說，父親一直認為若常上電視、比較容易讓黃麟凱判死刑，「但是我們三個從頭到尾都覺得，我們不想再上新聞，就是交給法官就好了，因為我們不想接受社會大眾的評論」，二女兒附和說，真的很擔心事情最後不如父親的期望。

▲王爸爸昨（16日）晚經媒體直播看新聞等候黃麟凱槍決進度， 女兒私訊要他戴上口罩與帽子保持低調，別亂講話。（圖／記者黃宥寧攝）

長女當時強調家人都非公眾人物，「一定會有人反對死刑，我們又不是立委啊什麼的」，所以不想被大眾關注，只是父親心中那塊石頭放不下，「爸爸要講就讓他去講」，姊妹們只想要低調，更擔心過幾年若廢死了，她們和家人可能被廢死的人當成目標，說不定有人同情對方。

司改會與廢死聯盟昨晚派人到執行黃麟凱槍決的台北看守所外舉牌抗議，至深夜連發3篇聲明，譴責違法執行死刑、無異恣意殺人、其心可鄙，喊話總統賴清德與法務部長鄭銘謙槍下留人未果，痛批違反程序正義、違反憲法判決意旨，不會讓社會更安全、不會讓人民更信賴政府，「只會讓社會更嗜血、讓人民更厭惡政府及政治現狀」、「讓社會更不安」等語。

結果一票網友留言怒噴廢死聯盟「我沒有感覺不安，不要亂代表，謝謝」、「知法犯法的人一直僥倖不會判死，才令人感到不安」、「廢死聯盟應該由受害者家屬成立，不是一堆站著說話不腰疼的人在那邊代表死刑犯發聲」，現場還有人嗆廢死聯盟抗議代表「等你們家人被殺再來說」。

最終在昨深夜10點03分，高檢署執行檢察官在北所刑場內，指揮法警執行黃麟凱槍決，法務部常務次長黃謀信隨即在深夜10點45分，於法務部召開記者會證實深夜10點23分，法醫在刑場確認黃麟凱已伏法，法務部長鄭銘謙今（17日）上午公開表示嚴謹審慎依法執行死刑，實現正義。

昨晚得知黃麟凱事隔12年終於伏法，且是在遇害小女兒生日前1天，王爸爸如釋重負說「惡人有惡報，司法終於給了我們一個公道」、「這12年真的不好過，我就等這一天，等到可以告訴她們，正義終於來了」，他想告訴天上的妻女「妳們可以好好離開了」，但語氣中，藏著難以抹去的悲痛。