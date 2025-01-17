　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苦等12年黃麟凱伏法！王爸謝：正義來了　女兒卻憂被廢死盯上

記者黃哲民、黃宥寧／台北報導

法務部長鄭銘謙簽准任內首件死刑執行令，昨（16日）深夜槍決定讞死囚黃麟凱，遭廢死聯盟抗議違法執行、其心可鄙等語，死者家屬王爸爸則肯定「正義終於來了」，但據了解，王家3個女兒多年來其實不贊成父親多年來拋頭露面催促政府執行死刑，主因是不想被主張廢死的人當成目標。

▲▼快訊／黃麟凱要槍決　王爸爸拿著女兒護貝合照：揪甘苦欸。（圖／記者黃宥寧攝）

▲王爸爸昨（16日）晚等候黃麟凱槍決進度時，拿著和遇害小女兒的合照感慨「揪甘苦欸」。（圖／記者黃宥寧攝）

王爸爸與妻子育有4位女兒，遭黃麟凱殘忍絞殺的是老么，2013年10月遇害時，年僅19歲，而被王爸爸稱為這輩子唯一摯愛的妻子，也枉死在黃麟凱繩下，享年47歲。

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱殺死王家母女，2017年被判死刑定讞，曾聲請釋憲企圖躲避被執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

現年31歲的黃麟凱號稱最年輕定讞死囚，是去年（2024年）總統賴清德就職、新政府上任，以及憲法法庭判決大幅限縮死刑適用範圍後，被執行死刑首例。昨晚10點03分被槍決前，王爸爸盯著電視新聞報導不停轉台追進度，甚至焦慮地喃喃自語「會不會不執行了」，他多年前從三重區事發地搬到八里區獨居，靠近妻女長眠的納骨塔，也方便從事水泥車司機的工作。

3個女兒仍住在三重老家附近，昨晚看見媒體直播爸爸在家邊等執行消息邊受訪畫面，傳訊息要爸爸戴上口罩與帽子保持低調，要他簡單講2句就好，「不要多講、不要亂講」，可以看出即使身為被害人家屬，女兒們仍不贊成父親高調受訪，也不願在鏡頭前露面陪伴父親，儘管只是希望政府依法執行槍決。

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱（中）殺人犯行被判決認定泯滅人性，但死者家屬卻擔心若高調曝光，可能被廢死團體盯上。（圖／記者陳豐德翻攝）

女兒們的心情，其實是顧慮爸爸和她們被廢死團體盯上。2017年7月，王爸爸在黃麟凱判死定讞後，和3個女兒到納骨塔祭告遇害的妻女，一家人首度在媒體前露面，王爸爸當時說常會夢到妻女2人、很難過，他把兇手終於判死定讞的消息告訴妻女，默禱妻子牽好小女兒一路好走，並喊話「希望法務部長趕快簽署死刑，趕快拿去槍斃！」這一等，轉眼就是7年半。

相較於爸爸長年奔走疾呼，3個女兒明顯抗拒受訪。長女說，父親一直認為若常上電視、比較容易讓黃麟凱判死刑，「但是我們三個從頭到尾都覺得，我們不想再上新聞，就是交給法官就好了，因為我們不想接受社會大眾的評論」，二女兒附和說，真的很擔心事情最後不如父親的期望。

▲▼王爸爸 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲王爸爸昨（16日）晚經媒體直播看新聞等候黃麟凱槍決進度， 女兒私訊要他戴上口罩與帽子保持低調，別亂講話。（圖／記者黃宥寧攝）

長女當時強調家人都非公眾人物，「一定會有人反對死刑，我們又不是立委啊什麼的」，所以不想被大眾關注，只是父親心中那塊石頭放不下，「爸爸要講就讓他去講」，姊妹們只想要低調，更擔心過幾年若廢死了，她們和家人可能被廢死的人當成目標，說不定有人同情對方。

司改會與廢死聯盟昨晚派人到執行黃麟凱槍決的台北看守所外舉牌抗議，至深夜連發3篇聲明，譴責違法執行死刑、無異恣意殺人、其心可鄙，喊話總統賴清德與法務部長鄭銘謙槍下留人未果，痛批違反程序正義、違反憲法判決意旨，不會讓社會更安全、不會讓人民更信賴政府，「只會讓社會更嗜血、讓人民更厭惡政府及政治現狀」、「讓社會更不安」等語。

結果一票網友留言怒噴廢死聯盟「我沒有感覺不安，不要亂代表，謝謝」、「知法犯法的人一直僥倖不會判死，才令人感到不安」、「廢死聯盟應該由受害者家屬成立，不是一堆站著說話不腰疼的人在那邊代表死刑犯發聲」，現場還有人嗆廢死聯盟抗議代表「等你們家人被殺再來說」。

最終在昨深夜10點03分，高檢署執行檢察官在北所刑場內，指揮法警執行黃麟凱槍決，法務部常務次長黃謀信隨即在深夜10點45分，於法務部召開記者會證實深夜10點23分，法醫在刑場確認黃麟凱已伏法，法務部長鄭銘謙今（17日）上午公開表示嚴謹審慎依法執行死刑，實現正義。

昨晚得知黃麟凱事隔12年終於伏法，且是在遇害小女兒生日前1天，王爸爸如釋重負說「惡人有惡報，司法終於給了我們一個公道」、「這12年真的不好過，我就等這一天，等到可以告訴她們，正義終於來了」，他想告訴天上的妻女「妳們可以好好離開了」，但語氣中，藏著難以抹去的悲痛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億
快訊／2地非常寒冷！　低溫特報擴大10縣市
尾牙中獎注意！價值超過2萬就要繳稅　規定一次看
父賣5800萬房產「拿訂金」就過世　兒報錯稅連補帶罰千萬
唯一女死囚　「驚世媳婦」林于如現況曝光
女兒們擔憂被廢死盯上！　要王爸「不要多講」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

罰不怕！又有女遊客闖阿里山林鐵軌道　最高恐挨罰5萬

苦等12年黃麟凱伏法！王爸謝：正義來了　女兒卻憂被廢死盯上

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬、不辦告別式

春節前慰問土城殉職所長遺族！警政署長張榮興：感謝警眷無私付出

獨力扶養老母…53歲孝子颱風夜照常跑外送！遭酒駕男撞噴慘死

室內救災無線電新增來電顯示　中市消防局保障弟兄安全

沒錢叫拖吊車「保險桿垂地」硬上國道　救護車衝來救人超傻眼

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

罰不怕！又有女遊客闖阿里山林鐵軌道　最高恐挨罰5萬

苦等12年黃麟凱伏法！王爸謝：正義來了　女兒卻憂被廢死盯上

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬、不辦告別式

春節前慰問土城殉職所長遺族！警政署長張榮興：感謝警眷無私付出

獨力扶養老母…53歲孝子颱風夜照常跑外送！遭酒駕男撞噴慘死

室內救災無線電新增來電顯示　中市消防局保障弟兄安全

沒錢叫拖吊車「保險桿垂地」硬上國道　救護車衝來救人超傻眼

拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界

高雄港錨泊管理制度調整　避免船舶滯留

全聯「魷魚遊戲體驗館」大排長龍！官方曝第2波拍照場加碼開放

獨／不找黃仁勳！她逆襲突圍逢甲恐怖人潮　高喊要「他」簽名

鹿草鄉公所年前送暖獨老　攜手旅北同鄉會、社福團體發送物資

重劃會無法正常運作　興港自辦市地重劃耗時24年恐解散

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

新能源關鍵原料！雲南發現超大規模「稀土礦」…潛在資源115萬噸

衣服曬不乾又臭！他苦惱「怎樣才會香香的」　網曝加1物：不會臭

快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億起跳

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

黃麟凱絞殺母女槍決伏法　王爸反應曝光

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

廢死聯盟深夜千字文控訴　反遭網洗版

即／黃麟凱槍決「王爸爸笑了」寒夜請記者上樓喝水

更多熱門

相關新聞

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

法務部在16日晚間槍決死囚黃麟凱，是我國近5年來第二度執行死刑。據了解，黃麟凱的最後一餐包含滷肉、滷蛋、豆干、雞腿，以及一瓶高粱酒，但他並未吃太多，酒也僅喝一口，抽了一根菸就上刑場。檢察官進行人別訊問後，先由法醫注射麻醉藥，再由法警執行槍決，期間沒有交代其他話語。

絞殺母女「黃麟凱卻死得沒感覺」！網曝原因

絞殺母女「黃麟凱卻死得沒感覺」！網曝原因

黃麟凱槍決「遇大煞、受死」　民俗專家曝：閻羅王也討厭

黃麟凱槍決「遇大煞、受死」　民俗專家曝：閻羅王也討厭

36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了

36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了

歷史生死簿曝！他3年送122名死囚上刑場

歷史生死簿曝！他3年送122名死囚上刑場

關鍵字：

槍決定讞死囚廢死台北看守所殺人納骨塔影音

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面