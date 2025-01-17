唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

▲唯一女死囚林于如，在8個月之內連續殺害3至親。（圖／ETtoday製）



記者許權毅／台中報導

死囚黃麟凱16日槍決後，目前仍有36人待執行，其中殺害母親、婆婆以及丈夫詐領保險金的「驚世媳婦」林于如，為唯一女死囚。按理推算，林于如是待執行身分，在守所內未有禁見情況，能透過小電視、收音機得知外界情況，理應能知悉昨日有死囚槍決，而據了解，昨日黃麟凱槍決執行後，獄方人員觀察林等收容人情況，均無異常或是特別情緒。

▲台中女監近日進行懇親活動，402名收容人與家屬見面。（圖／台中女監提供）



台中女監目前總計有1394名收容人，近日才辦理懇親活動，受刑人均可申請參加面對面懇親或是電話懇親，該次活動總計有402名收容人與家屬面對面寒暄，732名家屬參加，另外有1251人使用電話懇親，每人可通話5分鐘。

至於林于如有無參加？早在2016年該活動舉辦時，首次開放死刑犯參加，監內唯一的女死囚林于如當時就有參加紀錄，順利與姊妹見面。據悉，林此次一樣有資格參加，但是誰與林見面，不得而知。

▲林于如目前仍被關押在台中女監，待執行。（圖／記者許權毅攝）



台中女監表示，林姓收容人在監獄內作息，多年來與其他收容人均一致。有關受刑人在監獄內作息或相關情況，為個人隱私，林是否有要提非常上訴，獄方表示是林的個人事情。

「驚世媳婦」林于如目前已經入獄超過15年，2008年起陸續因積欠賭債、打算詐領保險金，連續殺害自己的母親、毒死婆婆及丈夫的唯一女死囚林于如，被認為有心智缺陷導致訴訟上自我辯護能力明顯不足，卻還被判處死刑定讞，被憲法法庭認為可以透過檢察總長提出非常上訴平反。