洛杉磯野火延燒10天！毒物未清居民難返家　重建路漫長



▲部份洛杉磯野火災民希望能回家。（圖／路透）

文／中央社

洛杉磯野火釀嚴重災情，當地官員今天表示，多數撤離的居民至少得再等1週才能回家，因為救災單位正忙著在焚毀的街區中清理有毒廢棄物，並暫時切斷電力與天然氣供應以免發生危險。

路透社報導，洛杉磯的野火延燒進入第10天，消防人員對於能夠在近期強烈乾燥的沙漠風且低溼度的紅色警戒氣候條件下，成功控制2場大規模野火而感到鬆口氣。

災民渴望能回家評估災損並挽救任何收藏品或藥品，但官員表示，這不僅太危險，而且對於仍忙著救災的人員而言更是一大負擔。當地野火至少已造成27人喪命。 現年46歲的剪輯師麥格拉斯（Frank McGrath）和妻女在野火肆虐下失去家園，目前暫居附近的岳母家。

麥格拉斯今天在美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）於巴沙迪納（Pasadena）設立的救災中心表示，他希望能回家尋找或許未被燒毀的傳家寶，「我的婚戒會不會埋在某個地方？…屋裡顯然有些有害物質。我們很想進去，但也清楚這些管制其來有自」。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示：「我在和那些失去家園、不確定家中情況或寵物下落不明的人交談時，可以感受到這場災難對人們情感造成的衝擊，你可以看到他們所受壓力愈來愈大。」 洛杉磯西側的「斷崖大火」（Palisades Fire）已吞噬96平方公里土地，獲得控制規模為22%；巴沙迪納北部的「伊頓大火」（Eaton Fire）則焚毀57平方公里土地，獲得控制規模達55%。這2場火災燒毀的土地面積已超越法國巴黎市面積，幾乎是紐約曼哈頓的3倍。

迄今至少有1.2萬棟建築物被大火夷為平地或受損，其中以住家居多。多達8萬2400人仍在撤離令管制之下，另有9萬400人收到撤離警示。

洛杉磯郡（Los Angeles County）官員表示，撤離區域內部分災民有望在1週內獲准返家，但其餘災民可能還得再等等，因為當局正全力在災區搜索並辨認罹難者身分。 遭大火破壞或焚毀的房屋中含有害物質，這些物質須由美國環境保護署（EPA）清除後，地方機關才能清理災區並恢復電力與天然氣供應。