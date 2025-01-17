　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

洛杉磯野火延燒10天！毒物未清居民難返家　重建路漫長

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）
▲部份洛杉磯野火災民希望能回家。（圖／路透）

文／中央社

洛杉磯野火釀嚴重災情，當地官員今天表示，多數撤離的居民至少得再等1週才能回家，因為救災單位正忙著在焚毀的街區中清理有毒廢棄物，並暫時切斷電力與天然氣供應以免發生危險。

路透社報導，洛杉磯的野火延燒進入第10天，消防人員對於能夠在近期強烈乾燥的沙漠風且低溼度的紅色警戒氣候條件下，成功控制2場大規模野火而感到鬆口氣。

災民渴望能回家評估災損並挽救任何收藏品或藥品，但官員表示，這不僅太危險，而且對於仍忙著救災的人員而言更是一大負擔。當地野火至少已造成27人喪命。 現年46歲的剪輯師麥格拉斯（Frank McGrath）和妻女在野火肆虐下失去家園，目前暫居附近的岳母家。

麥格拉斯今天在美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）於巴沙迪納（Pasadena）設立的救災中心表示，他希望能回家尋找或許未被燒毀的傳家寶，「我的婚戒會不會埋在某個地方？…屋裡顯然有些有害物質。我們很想進去，但也清楚這些管制其來有自」。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示：「我在和那些失去家園、不確定家中情況或寵物下落不明的人交談時，可以感受到這場災難對人們情感造成的衝擊，你可以看到他們所受壓力愈來愈大。」 洛杉磯西側的「斷崖大火」（Palisades Fire）已吞噬96平方公里土地，獲得控制規模為22%；巴沙迪納北部的「伊頓大火」（Eaton Fire）則焚毀57平方公里土地，獲得控制規模達55%。這2場火災燒毀的土地面積已超越法國巴黎市面積，幾乎是紐約曼哈頓的3倍。

迄今至少有1.2萬棟建築物被大火夷為平地或受損，其中以住家居多。多達8萬2400人仍在撤離令管制之下，另有9萬400人收到撤離警示。

洛杉磯郡（Los Angeles County）官員表示，撤離區域內部分災民有望在1週內獲准返家，但其餘災民可能還得再等等，因為當局正全力在災區搜索並辨認罹難者身分。 遭大火破壞或焚毀的房屋中含有害物質，這些物質須由美國環境保護署（EPA）清除後，地方機關才能清理災區並恢復電力與天然氣供應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過年前再變天！強烈冷氣團影響時間曝
快訊／黃仁勳現身緯創尾牙！加碼特獎抽出十名幸運兒
句尾有ㄛ不寫「喔」！教改變「呵」　眾人傻了：好嘲諷
快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如
藍白大砍監院預算　監察院：將使業務近乎停擺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅關押後首發聲！發表「獄中書信」激勵粉絲　離譜內容曝光

《富士電視台》爆醜聞！女主播淪酒店妹　逼「性上納」陪大老闆

洛杉磯野火延燒10天！毒物未清居民難返家　重建路漫長

死傷驚人！1.2萬北韓兵援俄攻烏　專家：恐在今年4月全數折損

尹錫悅遭聲請羈押！成南韓首位遭聲押「現任總統」　最快明決定去留

拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界

川普重返白宮　曝光「復仇黑名單」開闢新戰場！集體封殺這些人

泰國達人秀出身！正妹下海拍片突宣布引退　原因曝光

驚！「香腸嘴魚」橫空出世　被視為邪物原因曝光

拔管被醫生宣布已死亡　男送進太平間中「手指突然動了」復活

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

尹錫悅關押後首發聲！發表「獄中書信」激勵粉絲　離譜內容曝光

《富士電視台》爆醜聞！女主播淪酒店妹　逼「性上納」陪大老闆

洛杉磯野火延燒10天！毒物未清居民難返家　重建路漫長

死傷驚人！1.2萬北韓兵援俄攻烏　專家：恐在今年4月全數折損

尹錫悅遭聲請羈押！成南韓首位遭聲押「現任總統」　最快明決定去留

拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界

川普重返白宮　曝光「復仇黑名單」開闢新戰場！集體封殺這些人

泰國達人秀出身！正妹下海拍片突宣布引退　原因曝光

驚！「香腸嘴魚」橫空出世　被視為邪物原因曝光

拔管被醫生宣布已死亡　男送進太平間中「手指突然動了」復活

宜蘭縣府人事調整　劉富美、游宏隆分任財稅局長、勞工處長

地方統籌稅款紅包近466億元 　1／20前入帳

最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

表決前1分鐘才拿到總預算統刪版本　柯建銘拿拐杖怒敲發言台

小S看到「格鬥界許光漢」當場哭了　三浦孝太全身被摸遍：我滿開心的

凱莉狂被說教「怎麼當好媽媽」！　累翻回嗆：怎這麼多網路婆婆

尹錫悅關押後首發聲！發表「獄中書信」激勵粉絲　離譜內容曝光

全球唯一！推動無語良師全人模擬醫學教育　慈大獲國家品質標章

蘆田愛菜20歲「和服美照」曝光！國民女兒長大成人　非凡氣質引網盛讚

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

睡了11歲男學生　女老師懷孕生下小孩

全球罩杯排名！台灣妹子慘輸中國

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

金建希健康惡化！不吃飯「吃藥苦撐」長白髮

她右耳突然聽不見　挖出1物超震驚

中國考古1發現「改寫世界軍事史」

台積電ADR大漲3.86％！　Fed放鴿美股收黑

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

女12小時千人斬被質疑　男粉揭現場情況

川普重返白宮　曝「復仇黑名單」開闢新戰場

槍決死囚黃麟凱　歐盟聲明呼籲台灣全面廢除死刑

即／以哈「正式簽署停火協議」　

2025「百大最難吃食物」月餅入列！

更多熱門

相關新聞

洛杉磯大火肆虐　兔子博物館遭毀

洛杉磯大火肆虐　兔子博物館遭毀

美國洛杉磯野火持續肆虐，位於加州的「兔子博物館（The Bunny Museum）」不幸遭到燒毀，館內超過6萬件創造吉尼斯世界紀錄的收藏品，在伊頓野火中化成灰燼。該館自稱「世界上唯一一個關於兔子的博物館」，這棟建築和物品共花了超過40年才積累起來，負責人對於心愛的兔子文物被摧毀感到悲痛欲絕。

陳冠希7歲女學校遭燒毀！他出面募款：每分錢都很重要

陳冠希7歲女學校遭燒毀！他出面募款：每分錢都很重要

當職業小三幫抓猴　女揭「最容易外遇男工作」

當職業小三幫抓猴　女揭「最容易外遇男工作」

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

關懷洛杉磯野火災民 　美國慈濟進駐災難復原中心

關懷洛杉磯野火災民 　美國慈濟進駐災難復原中心

關鍵字：

洛杉磯洛杉磯野火LALos Angeles

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面