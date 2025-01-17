不再欠過年！屏東男7年努力　終於繳清拒酒測罰單

▲屏東執行分署人員與義務人溝通 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子在104年間因拒絕酒測被屏東監理站裁罰新台幣9萬元，移送法務部行政執行署屏東分署執行後，經7年分期付款，終於繳完，今年終於不用再欠過年。

這名男子於104年拒絕酒測遭罰9萬元；在106年10月間核發執行憑證結案，但在屏東監理站發現義務人有薪資收入後，於110年3月3日再次移送屏東分署執行，這次，他收到傳繳通知後，110年5月在委託母親到場，表示雖經濟狀況不佳，但仍願按月慢慢繳納。

在執行人員溝通中，發現他目前收入不穩定，並與母親共同生活，而他年少不懂事時，曾多次有酒駕違法紀錄，最後還因此入監服刑，而目前收入雖然不高，但很珍惜目前工作，希望可以按月慢慢繳納。

由於他另有4件交通違規罰鍰案件，所欠罰鍰合計約10萬7,000元，執行人員評估他與家人之收入與財產狀況後，同意他每月繳納3,000元慢慢履行，而他在這段繳納期間，也沒有任何新案件移送屏東分署執行，最後與母親共同努力在案件將逾期前，最後在113年底將所有罰單全部繳清，迄今均無任何新增案件。

屏東分署提醒民眾，酒駕相關違規行為對社會交通秩序危害甚鉅，切記遠離酒駕，守護生命，喝酒不開(騎)車、開(騎)車不喝酒，並再度呼籲社會大眾應共同拒絕酒駕，切勿心存僥倖，規避酒測，如受裁罰亦應儘速繳清，以免財產遭強制執行，得不償失。而若您或是家人朋友為屏東分署之義務人，為落實「公義與關懷」政策，若確有經濟困難而無法一次完納，可檢具相關證明文件向屏東分署申辦分期繳納。