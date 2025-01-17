　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不再欠過年！屏東男7年努力　終於繳清拒酒測罰單

▲屏東執行分署人員與義務人溝通 。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署人員與義務人溝通 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子在104年間因拒絕酒測被屏東監理站裁罰新台幣9萬元，移送法務部行政執行署屏東分署執行後，經7年分期付款，終於繳完，今年終於不用再欠過年。

這名男子於104年拒絕酒測遭罰9萬元；在106年10月間核發執行憑證結案，但在屏東監理站發現義務人有薪資收入後，於110年3月3日再次移送屏東分署執行，這次，他收到傳繳通知後，110年5月在委託母親到場，表示雖經濟狀況不佳，但仍願按月慢慢繳納。

在執行人員溝通中，發現他目前收入不穩定，並與母親共同生活，而他年少不懂事時，曾多次有酒駕違法紀錄，最後還因此入監服刑，而目前收入雖然不高，但很珍惜目前工作，希望可以按月慢慢繳納。

由於他另有4件交通違規罰鍰案件，所欠罰鍰合計約10萬7,000元，執行人員評估他與家人之收入與財產狀況後，同意他每月繳納3,000元慢慢履行，而他在這段繳納期間，也沒有任何新案件移送屏東分署執行，最後與母親共同努力在案件將逾期前，最後在113年底將所有罰單全部繳清，迄今均無任何新增案件。

屏東分署提醒民眾，酒駕相關違規行為對社會交通秩序危害甚鉅，切記遠離酒駕，守護生命，喝酒不開(騎)車、開(騎)車不喝酒，並再度呼籲社會大眾應共同拒絕酒駕，切勿心存僥倖，規避酒測，如受裁罰亦應儘速繳清，以免財產遭強制執行，得不償失。而若您或是家人朋友為屏東分署之義務人，為落實「公義與關懷」政策，若確有經濟困難而無法一次完納，可檢具相關證明文件向屏東分署申辦分期繳納。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化
快訊／公平會人事案表決「藍白封殺兩人」　陳超明跑票
對岸將恢復陸客團來台　陸委會「歡迎」但未表示解除禁團令
黃麟凱考上街頭藝人　愛上音樂「期待有天路人掌聲」
2辣妹西門町「爆乳擺攤」：走春服務紅包對分　網揪疑點
快訊／黃麟凱遭槍決　民進黨：支持政府依法行政
36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了
快訊／黃麟凱槍決　賴清德向受害家屬致意：這麼多年辛苦了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

性騷妙齡女警界「開單高手」正面曝　同事驚訝：他績效超好

最高行政法院前院長控監院毀名譽　林奇福怒提600萬國賠吞敗確定

沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化　冷血變人神共憤死刑犯

小王車震人妻喊「妳要學會勇敢」　正牌夫見火辣對話氣炸

不再欠過年！屏東男7年努力　終於繳清拒酒測罰單

運將車停路中載客！警勸導他卻瘋狂違規　挨5罰單慘噴4萬3800

槍決黃麟凱拖7年！36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了

外籍男酒後失控「高樓狂丟東西下樓」警車也中彈　這下慘了

姊妹檢查1物驚見父「半夜衝摩鐵」　聯手助母揪出小三

誘高中女拍露骨照「要看妳很色很騷樣子」　噁狼急掏20萬和解

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

最年輕死刑犯 #黃麟凱 預計9點槍決　北所「生死門」員警戒備

性騷妙齡女警界「開單高手」正面曝　同事驚訝：他績效超好

最高行政法院前院長控監院毀名譽　林奇福怒提600萬國賠吞敗確定

沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化　冷血變人神共憤死刑犯

小王車震人妻喊「妳要學會勇敢」　正牌夫見火辣對話氣炸

不再欠過年！屏東男7年努力　終於繳清拒酒測罰單

運將車停路中載客！警勸導他卻瘋狂違規　挨5罰單慘噴4萬3800

槍決黃麟凱拖7年！36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了

外籍男酒後失控「高樓狂丟東西下樓」警車也中彈　這下慘了

姊妹檢查1物驚見父「半夜衝摩鐵」　聯手助母揪出小三

誘高中女拍露骨照「要看妳很色很騷樣子」　噁狼急掏20萬和解

陸恢復福建上海團客來台　國民黨：台灣人關心兩岸重回和平穩定

婦外出散步迷路　1句「住美國醫院附近」…暖警送她回家

性騷妙齡女警界「開單高手」正面曝　同事驚訝：他績效超好

科技巨頭再裁員　亞馬遜砍200人

最高行政法院前院長控監院毀名譽　林奇福怒提600萬國賠吞敗確定

公視預算遭砍引藝文界怒吼　民眾黨闢謠：沒有提案也沒有支持

快訊／公平會人事案表決結果出爐「藍白封殺兩人」　陳超明跑票

圍巾捲入輸送帶！　女工專心揀水果「卻遭活活勒斃」

沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化　冷血變人神共憤死刑犯

上海福建陸客團可望來台　觀光署：仍待陸方公布具體作法

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

社會熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

黃麟凱絞殺母女槍決伏法　王爸反應曝光

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

廢死聯盟深夜千字文控訴　反遭網洗版

即／黃麟凱伏法　國際特赦組織：台灣人權巨大倒退

即／黃麟凱槍決「王爸爸笑了」寒夜請記者上樓喝水

黃麟凱害他痛失妻女　「家人被殺卻沒報仇」被恥笑多年

更多熱門

相關新聞

冷氣團還沒走「今晚明晨最低探7度」　過年前轉雨再降溫

冷氣團還沒走「今晚明晨最低探7度」　過年前轉雨再降溫

今(17日)仍有冷氣團影響，且將持續至周六清晨，今晚到明晨還有一波低溫，局部低溫下探7度；周末溫度回升，不過明晚到周日有微弱鋒面快閃，迎風面地區有局部降雨。下波較強冷空氣將出現在下周五(24日)，除夕前有明顯降溫，北東可能變天出現降雨。

苗栗男酒駕衝路邊！電線桿正面狠砸車全毀

苗栗男酒駕衝路邊！電線桿正面狠砸車全毀

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

彰化轎車自撞翻覆　男喝高粱「酒測值爆表」遭夾車內

彰化轎車自撞翻覆　男喝高粱「酒測值爆表」遭夾車內

過年遇流感高峰！春節加開逾千「特別門診」

過年遇流感高峰！春節加開逾千「特別門診」

關鍵字：

屏東執行分署酒駕罰款過年分期付款

讀者迴響

熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控機車騎士肇逃

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面