命危送醫救回143人　台中消防局座談精進緊急救護作為

▲▼台中市消防局和亞洲大學、亞大附設醫院座談，探討如何精進緊急救護作為。（圖／中市消防提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局統計今年1至10月，經救護車送至醫院救治的心跳停止（OHCA）患者有1823人，有107人康復出院，其中36人在119派遣員的線上指導心肺復甦術（DA-CPR）下，成功救回，消防局昨（29）日與亞洲大學、亞洲大學附屬醫院聯手舉辦大型災害應變與緊急醫療救護研討會，藉由產官學界合作，強化緊急應變能力，精進救護作為，讓民眾安全更有保障。

這次研討會由消防局局長孫福佑、亞洲大學產學長王昭能及亞洲大學附屬醫院主任秘書黃建文主持，探討主題包括，1，特搜隊醫療組的發展與展望；台中市鄰近或橫越本市主要活動斷層有7條，地震風險較高，因此邀請光田綜合醫院高正國醫師及消防局特搜大隊小隊長林家任，講解救援期間應遵守的衛生習慣、罹難者遺體處理等。

2，空拍機在大型災害的AI運用；由義消總隊特搜大隊空拍分隊分隊長林華聖分享如何選擇救災常用無人機以及大型災害實例。

3，中市e化大量傷患系統；由緊急救護科科員陳詠丞解說智能化調度、即時數據反饋等發展，提供民眾在面對大規模災難時，獲得最即時且高效的救援服務。

4，東京都山域搜救概況、橫濱市119派遣系統介紹：由消防局救災救護指揮中心科員陳柏仰及長安醫院醫師陳治圩分享日本成功經驗，引入先進技術，提升指揮調度能力，保障市民的生命安全。