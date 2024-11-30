　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

命危送醫救回143人　台中消防局座談精進緊急救護作為

▲▼台中市消防局和亞洲大學、亞大附設醫院座談，探討如何精進緊急救護作為。（圖／中市消防提供，下同）

▲▼台中市消防局和亞洲大學、亞大附設醫院座談，探討如何精進緊急救護作為。（圖／中市消防提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局統計今年1至10月，經救護車送至醫院救治的心跳停止（OHCA）患者有1823人，有107人康復出院，其中36人在119派遣員的線上指導心肺復甦術（DA-CPR）下，成功救回，消防局昨（29）日與亞洲大學、亞洲大學附屬醫院聯手舉辦大型災害應變與緊急醫療救護研討會，藉由產官學界合作，強化緊急應變能力，精進救護作為，讓民眾安全更有保障。

這次研討會由消防局局長孫福佑、亞洲大學產學長王昭能及亞洲大學附屬醫院主任秘書黃建文主持，探討主題包括，1，特搜隊醫療組的發展與展望；台中市鄰近或橫越本市主要活動斷層有7條，地震風險較高，因此邀請光田綜合醫院高正國醫師及消防局特搜大隊小隊長林家任，講解救援期間應遵守的衛生習慣、罹難者遺體處理等。

2，空拍機在大型災害的AI運用；由義消總隊特搜大隊空拍分隊分隊長林華聖分享如何選擇救災常用無人機以及大型災害實例。

▲▼台中市消防局和亞洲大學、亞大附設醫院座談，探討如何精進緊急救護作為。（圖／中市消防提供，下同）

3，中市e化大量傷患系統；由緊急救護科科員陳詠丞解說智能化調度、即時數據反饋等發展，提供民眾在面對大規模災難時，獲得最即時且高效的救援服務。

4，東京都山域搜救概況、橫濱市119派遣系統介紹：由消防局救災救護指揮中心科員陳柏仰及長安醫院醫師陳治圩分享日本成功經驗，引入先進技術，提升指揮調度能力，保障市民的生命安全。

▲▼台中市消防局和亞洲大學、亞大附設醫院座談，探討如何精進緊急救護作為。（圖／中市消防提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
創紀錄！　Chinese Taipei冠軍T「賣破10萬件」
快訊／國1連環撞　2乘客宣告不治
0.2度低溫！武陵農場驚見冰晶美景　遊客嗨翻
林家正傷勢曝光！　「需休養一段時間」
12強冠軍情蒐解密！　「1打者蒐集80打席是基本」
台灣棒球超強「為何籃球弱？」　Cheap挖1數據：比打擊率低

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

命危送醫救回143人　台中消防局座談精進緊急救護作為

嘉義縣全民運或2金8銀15銅　頒出總獎金277萬

怕洗腎不回診！花蓮男險喪命　醫：洗腎非人生終結

南投縣總預算「1元不砍」通過　議長要求報告37億美館案

康芮毀損設施！合歡山主峰開放延期　太管處籲配合施工管制

嘉義縣推廣友善共融校園　親師生運動會認識平權融合

奧萬大30歲周年慶活動最終場　志工義賣二手物資捐家扶

朱宗慶打擊樂團入列　「阿里山日出印象音樂會」卡司曝光

嘉義市全台首創實踐跳島城市 　青年提案「二地居」百萬計畫啟動

延續吳鴻麟獎學金吳伯雄捐千萬　張善政感謝嘉惠桃園4千學子

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

命危送醫救回143人　台中消防局座談精進緊急救護作為

嘉義縣全民運或2金8銀15銅　頒出總獎金277萬

怕洗腎不回診！花蓮男險喪命　醫：洗腎非人生終結

南投縣總預算「1元不砍」通過　議長要求報告37億美館案

康芮毀損設施！合歡山主峰開放延期　太管處籲配合施工管制

嘉義縣推廣友善共融校園　親師生運動會認識平權融合

奧萬大30歲周年慶活動最終場　志工義賣二手物資捐家扶

朱宗慶打擊樂團入列　「阿里山日出印象音樂會」卡司曝光

嘉義市全台首創實踐跳島城市 　青年提案「二地居」百萬計畫啟動

延續吳鴻麟獎學金吳伯雄捐千萬　張善政感謝嘉惠桃園4千學子

名嘴稱「募款QRcode」連結木可　民眾黨斥集體弱智散播假訊息

海軍左營軍區車禍女受傷　不想報告長官「沒打119」軍車送醫

創銷售紀錄！官方Chinese Taipei冠軍T超夯「2天賣破10萬件」

中國預告發射火箭！禁止船隻進入　將有殘骸掉落南海

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

陰莖被迫「打針」治療！美國男子遭誤診　獲133億破紀錄賠償

食量小！一脫單「餐費支出變多」她喊男友賺到　網戰翻：要感恩

家中燒香拜拜注意！研究驚曝「兒童認知發展」下降1成

快訊／國1嚴重連環追撞！大貨車嚴重變形「2乘客夾困」…搶救不治

條通商圈明年1月首辦微醺散步活動　打造「新台北夜經濟」

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

地方熱門新聞

高雄衛生局挨轟霸凌！主管被指「不當對待」原因曝

新樓醫院聖誕點燈照亮夜空璀璨光輝

2024台南聖誕燈節新營燈區點亮

「鳳飛大溪」餐桌行動　從味蕾體驗大溪人文

《台灣超人》紀錄片台南特映會登場帶給民眾正能量與勇氣

2024年ITTF世界青少年錦標賽台南陳忞昕摘金奪冠

桃園購物節12/1日起登場　祭出首獎千萬現金

環法賽傳奇車手出席台灣部落觀光嘉年華變裝排灣族貴族

信義警分局積極取締改裝噪音車維護環境安寧

員警動員摸黑費時2小時尋獲迷路障友送回家

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

金門海岸驚現死亡鯨豚　保育人員協助掩埋

屏檢參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

更多熱門

相關新聞

即／板橋男住戶4F墜落！　命危搶救中

即／板橋男住戶4F墜落！　命危搶救中

新北市板橋區中山路一棟住商混合大樓今(18日)下午1時許驚傳墜樓！1名年約60多歲男住戶不明原因從4樓墜下，當場失去呼吸心跳，救護人員獲報到場緊急將他送往亞東醫院搶救中，詳細事發原因還有待釐清。

即／台中住宅工地意外　男跌落2米地下室骨折

即／台中住宅工地意外　男跌落2米地下室骨折

台中娃娃機店疑電線走火　逾10台全毀

台中娃娃機店疑電線走火　逾10台全毀

即／林口東林橋1男墜10層樓高橋下　雙腿骨折命危

即／林口東林橋1男墜10層樓高橋下　雙腿骨折命危

工廠小老闆遭「橫式鐵門」夾頸　一度命危

工廠小老闆遭「橫式鐵門」夾頸　一度命危

關鍵字：

命危中市消防醫療座談

讀者迴響

熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

即／國1埔鹽重大車禍！貨車2乘客夾困命危

房客偷電失聯　女屋主被追討218萬電費

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

懷孕女同事遭家暴「老公同情帶回」　人妻點頭！真相炸裂

女囚犯0性行為「離奇懷孕」　獄方查出真相傻眼了

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面