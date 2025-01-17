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病患在走廊等死、互沾嘔吐物　報告揭英公立醫療危機

▲英國許多護理師表示身心俱疲，決定離開公立醫療體系。（示意圖／達志影像）

文／中央社

英國一份關於醫院不堪負荷的報告揭露，患者死於走廊多時才被發現、產婦在半公共場合做流產手術、相鄰病患相互沾染嘔吐物等駭人場景屢見，加劇公立醫療體系深陷危機的爭論。

紐約時報指出，駭人景象只是皇家護理協會（Royal College of Nursing,英國的護理人員工會）16日所發布一份報告的部分內容。護理師們在報告裡描述當前各醫院量能不堪負荷危機，讓國民保健署（NHS）轄下的公立醫療照護品質、病患隱私及尊嚴瀕臨瓦解。

皇家護理協會秘書長藍傑（Nicola Ranger）在聲明中說：「弱勢群體尊嚴遭剝奪，護理人員則無法得到重要的救人設備。」還說英國的醫護人員現已達「崩潰邊緣」。

這份460頁的報告，內含2024年12月18日到今年1月11日5400多位匿名受訪護理師的證詞。協會發言人表示，允許成員匿名以暢所欲言，不用害怕遭雇主報復且能保護病患隱私。

報告描繪到院亟待做心肺復甦的病患，須等護理師艱辛穿過狹窄擁擠的走廊才能及時趕抵。護理師們說，病患常得忍受不衛生的醫院環境，一些相鄰病患身上還會沾染彼此的嘔吐物，大小便失禁患者就在走道上接受清潔，毫無隱私。

低劣醫療環境對垂死病患的衝擊尤其顯著。報告指出有病患只能被迫在狹窄、繁忙的場合面對死亡，毫無臨終安寧可言；有護理師說遇過患者已死亡好幾小時，才在走廊被人察覺的情事。

英國國民保健署一直難以招募和留住年輕人才，這份報告無疑雪上加霜。

許多接受協會訪談的護理人員表示，無法在適切環境為病患提供有尊嚴的護理令她們士氣低落，其中一名護理師每天甚至要在走道和人滿為患的空間照顧約40名患者。資歷較淺醫生已為抗議低薪和長時間工作而罷診。

近年英國的護理師也多次罷工，要求加薪、改善工作條件及幫忙解決人手嚴重不足的問題。報告裡許多護理師表示身心俱疲，決定離開公立醫療體系。

在2010到2024年保守黨執政期間，英國的醫師和護理師們長期面臨諸多挑戰，包含國民保健署長期投資不足，讓他們已難照料全英近7000萬人口。

英國急診醫師工會的皇家急診協會（Royal College of Emergency Medicine），主席鮑以爾（Adrian Boyle）醫師是幾位聲援護理師的英國名醫之一，他說護理師們的證詞讓人「深感不安」，直言當前危機已達紅線。

鮑以爾說：「造成的代價顯而易見。護理師們流淚、沮喪、憤怒，一些人索性放棄職涯，因為無法再面對每天上班卻得不到匹配護理軟硬體的環境。」

這份赤裸裸呈現醫院窘境的護理師報告發布前幾個月，已有另一份同樣轟動的報告直指國民保健署病入膏肓。

去年9月一份英國政府委託的報告發現，英國的病患現在都要苦候好幾小時才能等到治療，而醫師們工作時沒有足醫療設備，在醫院空間也不足。報告發現全英民眾當前對公立醫療的滿意度「處於史上最低」。

先前COVID-19疫情加劇醫療體系挑戰並已引發體系嚴重失能的論戰。國民保健署的沉疴是工黨在去年英國大選取得壓倒性勝利的關鍵之一，因為許多英國人將醫療服務失能歸咎保守黨政府的撙節措施。

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