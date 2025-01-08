桃園金融防搶演練驚見凶狠「九世惡人」　民眾直呼：太像了

▲金融防搶演練，電影中的「九世惡人」扮搶匪，並持刀挾持民眾。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為加強維護重要節日期間金融機構場所安全，降低犯罪率，桃園市政府楊梅分局7日下午於楊梅區農會舉行防搶演練，由於扮演歹徒的員警COSPLAY周星馳電影中的經典角色「九世惡人」，以凶狠的表情持刀走進農會，讓民眾直呼太像了，整場演練逼真又詼諧。

▲▼警方獲報迅速趕到，將「九世惡人」壓制並移送法辦。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局於昨日13時30分許，在楊梅區農會舉辦防搶演練，扮演歹徒的員警COSPLAY周星馳電影《濟公》中的經典角色「九世惡人」，露出凶狠的表情持刀走進農會，朝行員喝斥：「搶劫，通通不准動。」同時持械挾持民眾，此時農會行員機警按下警報器，楊梅分局勤指中心接獲楊梅農會警報通知，立即通知線上巡邏警力到場支援，歹徒見警力到場便持刀攻擊揮舞，所幸支援警力機警迅速制伏歹徒，充分展現警民合作無間的精神。

楊梅分局表示，透過各式金融機構等錢財匯集處，易成為歹徒覬覦目標，藉由此次防搶演練提醒相關從業人員及民眾隨時提高警覺，達成嚇阻犯罪之成效，提醒民眾年關將近，若有大筆現金提存，或者相關業者需大量移轉現鈔時，可隨時向警方申請護鈔。