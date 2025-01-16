嘉義水上驚傳「面具大盜搶農會」　防搶演練力求逼真到位

▲▼ 員警扮歹徒戴『紙房子』面具做防搶演練演技生動 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因年關將屆，為有效防制本轄金融機構遭歹徒覬覦而發生強盜、搶奪案件，水上分局以實警防搶演練提升金融機構本身之自衛反應能力及加強員警攔截圍捕勤務機動性，轄內如遇案件發生時能即時反應實施蒐證、攔截圍捕等作為，水上分局除在各金融機構實施防搶宣導外，特於今(16)日10時許假「嘉義縣水上鄉農會柳林辦事處」實施金融機構防搶攔截圍捕實警演練。

▲水上分局獲報後立即拉封鎖線 。（圖／水上分局提供）



此次演練由2名員警模擬『紙房子』劇情等元素，飾演歹徒持槍進入農會搶劫贓款，利用嘉163線動線便利搶劫（奪）財物後，可以沿嘉163線往嘉義市區或快速道路逃離本轄；設定2名歹徒頭戴『紙房子』面具，共乘一輛汽車到達水上鄉農會柳林辦事處持槍枝進入搶劫財物，為威嚇行員就範，並對天花板射擊1發並高喊「搶劫」！脅迫行員交出桌上及抽屜內現款得手後坐上在外接應之汽車後逃逸。本分局勤務指揮中心接獲金融機構遭搶之警報訊號後，立即通報線上警力前往現場，並即時啟動攔截圍捕機制，指派轄區各所組成攔截網，在歹徒可能逃逸之道路實施攔截圍捕，演練過程落實逼真。

▲鑑識小組到場採證。（圖／水上分局提供）



水上分局分局長曾冠螢表示：實施「金融機構防搶演練」的主要目的，在透過演練除了提升金融機構業者自我安全防衛能力外，更讓同仁熟悉攔截圍捕之執勤技能，以展現本分局維護治安之意志與決心，全力投入114年加強重要節日安全維護工作，讓轄區民眾平安快樂過好年。