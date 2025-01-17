沙薑豬腳挑戰台式口味　台灣女婿再推出廣東家鄉美味

▲賴陽喜沙薑豬腳挑戰台式口味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



來自大陸廣東的台灣女婿賴陽喜在前年11月開始賣起家鄉美食「廣式腸粉」，如今再推出「沙薑豬腳」挑戰台灣傳統烹煮方式的口味。水煮再冰鎮呈現出Q彈、清爽的外觀，尤其淋上特製的沾醬更是別有一番滋味，賴陽喜希望讓老饕們不只吃出美味也能讓身體低負擔。

喜歡嘗試新鮮事物的賴陽喜也用在對食物上，藉由推廣代表美食的機會就如同讓好朋友認識他家鄉一樣。賴陽喜表示，追求好吃的食物大家都有志一同，但口味方面都得「因地制宜」隨時調整了。廣式腸粉和現今的「沙薑豬腳」都一樣，如何好吃又朝向健康料理反倒是賴陽喜不變的堅持。





賴陽喜指出，「沙薑豬腳」算是廣東粵菜的代表之一，涼拌清爽的口感成為開胃冷盤。賴陽喜解釋自己料理方式為將新鮮採買回來的前豬腳進行去骨，再將瘦肉和五花平均分配捲成「肉卷」狀再以棉繩固定放入鍋中，熱水滾燙再進行冰鎮然後放入冷藏保存。



賴陽喜說，水煮再冰鎮過的豬腳不只感覺沒有油膩感，而且經過獨特的處理也成功去除腥味。因為冰鎮的關係形成Q彈和清爽的效果。此時再淋上自製的沾醬包括紅蔥頭、蒜頭、沙薑、青蔥拌油即可。賴陽喜表示，為了真實呈現家鄉「沙薑豬腳」的味道，因為市面很難買到不然就是價格太貴，所以賴陽喜乾脆自己種植省去麻煩。17日賴陽喜特地邀請好友先行試吃是否合口味，而想要嚐鮮的也可以洽詢「關山耕心園」。