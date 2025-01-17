貯存系統自主申報管理　台東環保局籲業者及早申報

▲貯存系統自主申報管理，需於1月底完成申報作業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

貯存系統業者請注意！依據「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」規定，需於每年1月、5月、9月分3次以網路方式完成自主監測紀錄申報，台東縣環保局提醒業者於31日前完成申報作業，以免逾期申報受罰；另外，今年度1月1日起設有地上貯存系統汽、柴油容量低於1,000公升或貯存容器事業業者，應開始執行監測，5月時辦理第一次申報作業(即1-4月自主監測資料)，業者請依規妥善設置監測設施並執行監測作業 。

台東縣環保局指出，自110年1月1日起，全面整合並強化地上及地下儲槽污染預防管理措施，分年分階段進行監測申報，各階段符合規定範疇的業者，應於每年5月、9月及隔年1月將前4個月的申報資料上傳至貯存系統申報中心，除了轄內既有地下儲槽業者應維持定期申報良好習慣，亦提醒設有地上儲槽系統(汽、柴油容量低於1,000公升或貯存容器事業)業者，應於今年1月1日至4月30日開始執行監測作業，並於5月1日至5月31日上網完成申報，逾期申報者，將處新台幣六千元以上、三百萬元以下罰款，如有疑問可撥打環保局諮詢專線089-233602，將有專人提供諮詢服務。

環保局進一步表示，未取得申報帳號密碼者，可參考新申請管編操作手冊(https://reurl.cc/r3kodE)，已取得申報帳號密碼者，請至貯存系統申報中心(https://stge.moenv.gov.tw/gasstation/)，利用地方環保局核發之管制編號及專用密碼登入。

環保局請業者務必落實自主監測，掌握油品存放情況，避免貯存設施損壞或洩漏而不知情，衍生污染情事，日後可能負擔鉅額的污染整治費用，做為善良管理人，平時應做好自主巡檢並定期監測申報，共同為環境永續發展而努力。