搭捷運「驚見1物可免費拿」　一票人超好奇！網曝原因：車廂吐翻了

▲尾牙旺季，北捷貼心提供嘔吐袋。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

開車不喝酒，因此不少人會搭乘大眾運輸工具，但可能在搭乘過程中，身體不適而吐了一地。有網友發現，台北捷運在某些站別會附有嘔吐袋，文章曝光後，引來網友透露，「過年前都很多尾牙，去年就目睹了有人在車上吐翻了！」北捷也說明，在台北車站、中山站、劍南站等，靠近餐廳的出入口附有這項貼心服務。

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》貼出一張照片，是台北捷運站內，有一個「嘔吐袋請自行取用」的告示牌，下方也備註，如索取完畢，可以洽詢問處。

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對此，原PO感到無比納悶，「好奇北捷某一些站點提供嘔吐袋的原因？」

一票網友也紛紛感到疑惑，「我今天也拍了一個，在南港展覽館站看到也覺得好奇」、「原來大家都有跟我一樣的疑惑，這是大安站」、「昨天也有看到耶！不知怎麼回事」、「西門也有，好像跨年後才出現的東西」、「今天也好奇！所以在北車拍了嘔吐袋」。

不少網友分享搭車狀況，「半夜三點多搭去總統府看升旗，整個車廂人又多，又都是酒味，部分站絕對被吐得亂七八糟」、「之前就看過有人在捷運上噴泉式爆吐，因為聚餐喝酒不能騎車開車就坐捷運回家，難免會有要吐的人，有喝酒進站就拿著比較好」、「南港展覽館站有提供，過年前都很多尾牙，去年就目睹了有人在車上吐翻了」。

有內行人給予解惑，「近期很多場尾牙在附近」、「尾牙檔期酒喝太多可能嘔吐」、「為了最近的尾牙季提供給乘客的服務」、「歲末年終酒局多」、「剛好適逢年末尾牙活動期間，所以提供嘔吐袋供酒後乘客使用」、「應該是最近是尾牙旺季，南港展覽館樓上有一個很大的辦桌空間」。

而正確答案也如上述網友所說的，北捷指出，近次進入尾牙高峰期，首次在周邊有大型餐廳的車站（台北車站、中山站、南港展覽館站、徐匯中學站、劍南路站等），會在靠近餐廳的入口處放置嘔吐袋，希望一同維護車站乾淨也體恤清潔人員。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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